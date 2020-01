Es la imagen del hombre que se desafía a sí mismo, que no necesita elevar la voz para manifestarse contra la injusticia, es la persona que necesitamos para que, tanto en la realidad como en la ficción, nos de la sensación de calma en los momentos de mayor ansiedad. Sí, ha sido el sanguíneo capitán Jean-Luc Picard a bordo del Enterprise en Star Trek, y ha sido el profesor Charles Xavier al frente de los X-Men. Pero también ha sido Lucio Elio Sejano, Prefecto del pretorio del Imperio Romano en “Yo Claudio” (1976), el Rey Leondegrance en “Excalibur” (1981), o el capitán Ahab obsesionado por la ballena blanca “Moby Dick” (1998). Sin duda, la épica le sienta bien. Pero con los años, el actor británico ha sabido encarnar papeles que nos hablan de la nobleza de la decadencia: un ya senil Profesor X en “Logan” y ahora, un capitán que regresa de la jubilación para reportarse en el cuartel general de la Flota estelar, el papel que lo convirtió en uno de los actores vivos más queridos: “Picard”. Está bien interpretar al guerrero, pero mejor aún al sobreviviente de la batalla.

Según información de CBS All Access, cada episodio de "Picard" cuesta 750 mil dólares.

El 23 de enero, en Estados Unidos, CBS All Access estrenará “Star Trek: Picard”, serie en la que Stewart nos devuelve al estratega calvo, culto y reflexivo que encarnó a lo largo de siete temporadas en “Star Trek: The Next Generation” (1988-1995) y en cuatro largometrajes. Sin embargo, esta nueva historia no solo será diferente por su espíritu crepuscular. Lo será en todos los aspectos: su textura, tono, formato, dirección artística. Por primera vez en la historia de la saga Star Trek, el diseño de producción de una serie ha sido propuesto por un actor que no le interesa repetirse. Alex Kurtzman, creador y productor ejecutivo del programa, declaró a propósito para la revista Variety: “Todo lo que (Stewart) hace está lleno de integridad innata. Lucha por las cosas en las que cree. Y está muy dispuesto a colaborar una vez que estés en la misma onda”.

"The kid who would be king" (2019) es el más reciente drama protagonizado por Patrick Stewart para el cine.

“The Next Generation” fue la más exitosa de todas los títulos de la saga “Star Trek”. A diferencia del Capitán Kirk interpretado por William Shatner, el capitán interpretado por Stewart no suele recurrir a los golpes o a disparos de ‘fáser’ para resolver un desencuentro extraterrestre, aunque nunca le ha corrido a una buena pelea. Picard, es un francés de elegante acento británico. Bebe té, lee los clásicos, le gusta la arqueología y en su liderazgo reconoce en los demás su apego al deber, el honor y la amistad. Es símbolo de valor, pero también de ternura.

Los orígenes

Stewart creció en una familia de escasos recursos en Mirfield, pueblo de menos de 10,000 habitantes cerca de Yorkshire. El actor ha contado que en el baño, ubicado en el patio de la casa, era su modesta sala de lectura. En la privacidad que podía encontrar, leía a estadounidenses como Hemingway o F. Scott Fitzgerald. Luego a los rusos como Tólstoi o Fiódor Dosttoyevski. Su madre tejedora, su padre un obrero alcohólico que la golpeaba frente a su hijo. Recién en 2012, el actor descubrió que su padre había sido líder de un regimiento de paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial y que probablemente había arrastrado después de la conflagración un profundo estrés postraumático. Por ello, Stewart ha colaborado tanto con Amnistía Internacional en temas de violencia de género como con organizaciones de salud mental de veteranos del Reino Unido.

Stewart e Ian Mc Kellen, una entrañable amistad surgida desde el rodaje de "X-Men" (2000).

Cuando Stewart tenía 12 años, su profesor de inglés le descubrió a Shakespeare. “Comenzó a repartir copias de ‘El mercader de Venecia’ por todo el salón, y dándole a él el papel de Shylock. Cuando le escuchó interpretar la primera escena del cuarto acto (la famosa escena de la “libra de carne”) su maestro le dijo: “Stewart, eres bueno. Deberías vivir de esto”. Al terminar la escuela, ejerció una breve temporada como periodista, pero siguió participando del teatro local y pronto comenzó a actuar a tiempo completo, uniéndose a la Royal Shakespeare Company en 1966, donde permaneció por dos décadas. Habría conservado una respetada carrera teatral especializada en los clásicos, hasta que le llegó la oportunidad de participar en “Star Trek”. No quería particularmente el trabajo, pero sabía que una serie de televisión estadounidense representaba dinero en su cuenta de ahorros. Su agente le aseguró que cuando se acabara el programa, él volvería a su vida tranquila en Londres. Pero nada fue lo mismo.

Un francés no se sienta en la silla del capitán...

Por cierto, el camino de Stewart hacia la sala de mando de la USS Enterprise no estaría libre de obstáculos. Fue el mismo creador de “Star Trek”, Gene Roddenberry, quien se mostró reacio a la elección del actor británico. En su opinión, estaba demasiado viejo (y calvo) para un papel. No era el macho alfa ideal que sucediera al Kirk de Shatner. Stewart cuenta que Roddenberry hizo circular un memorándum en los estudios Paramount que decía: “No quiero escuchar el nombre de Patrick Stewart nunca más en relación con ‘Next Generation'”. Felizmente, Roddenberry reculó ante los productores Robert Justman y Rick Berman. Murió en 1991, mientras “The Next Generation” todavía estaba en el aire y ya había admitido su error.

"Logan" (2017) de James Mangold, supuso para el actor británico la despedida más digna para el personaje del Profesor Charles Xabier.

De los teatros del West End londinense a las convenciones de “Star Trek”, Stewart se convirtió en un rostro reconocido en todo el mundo, con todo lo que ello representa. La oportunidad de protagonizar otra franquicia, la de los “X-Men”, sería su mejor jugada para evadir la peligrosa repetición. Han sido años interpretando a Charles Xavier, pero también de una notable carrera en su elemento natural: el escenario de teatro.

Por cierto, no fue hasta su última interpretación en “X-Men”, la notable “Logan” (2017) protagonizada por Hugh Jackman bajo la dirección de James Mangold, que Stewart empezó a imaginar un auspicioso regreso para Picard. El actor declaró a Variety: “Hugh y yo estábamos tan emocionados con ‘Logan’, nuestra mejor experiencia con ‘X-Men’, porque éramos los mismos personajes pero en un mundo que había quedado destrozado”. Para el actor, un filme como “Némesis” (2002) no le produjo la misma sensación. Se trató más bien de una película “débil”, una retirada poco clara del personaje.

La franquicia 'Star Trek' sigue dando réditos, esta vez volviendo al capitán de la 'USS Enterprise-D. Picard interpreta a un veterano miembro de la flota que debe regresar de su retiro para ayudar a una refugiada romulana.

Si bien “Nemesis” fue un fracaso para Paramount, la reinvención de la franquicia impulsada en 2009 por JJ Abrams no solo refrescó a Kirk y Spock (Chris Pine y Zachary Quinto), sino que abrió también un camino para que CBS reviviera la franquicia para televisión con ficciones más audaces y dramáticas. La aplaudida “Star Trek: Discovery” de Alex Kurtzman y Bryan Fuller, precuela de la serie original, fue la gran apuesta de la CBS y su nueva plataforma digital All Access .

De regreso al espacio

Como señala a la revista Variety, Stewart se resistió por muchos años a la posibilidad de volver a ponerse el ajustado uniforme de la flota. En 2017, solo por cortesía, se reunió en la cocina de su casa con el productor Kurtzman y los guionistas Michael Chabon y Akiva Goldsman. Stewart se volvió a negar al inicio, pero luego tuvo un pálpito. Le dijo a su agente que le pidiera a Kurtzman que le enviara sus ideas por escrito, y 48 horas después, tenía sobre su escritorio 30 páginas que boceteaban la posible serie de Picard. En efecto, Stewart, confiesa recientemente al portal neoyorquino Vulture: “Ellos regresaron con mucho que decir, estaban muy entusiasmados por crear un mundo que fuera muy diferente al que nos habíamos acostumbrado. Esto no iba a ser la segunda parte de ‘Star Trek: The Next Generation’. Por eso acepté”.

“Star Trek: Picard” trae de regreso a los personajes clásicos, como la del Teniente Comandante Data.

La historia encuentra al retirado capitán viviendo aislado en su viñedo francés, justo a su perro “número uno”. Dos catástrofes han minado su ánimo: la muerte del teniente comandante Data, (vista en “Némesis”) y la crisis de refugiados generada por la destrucción del planeta Romulus (planteada en el “Star Trek” de Abrams). Cuando esos dos hilos dispares se cruzan, en la forma de una refugiada que le busca pidiéndole ayuda, Picard decide volver a la acción, esta vez sin contar con el respaldo de una burocrática Flota Estelar. La Federación Unida de Planetas se ha vuelto cada vez más aislacionista y ha olvidado sus sueños de exploración. Picard liderará una nueva tripulación en una pequeña nave de la Federación y, en el viaje, se encontrará con un viejo conocido: un golpeado cubo Borg.

“Star Trek: Picard” se estrenará el 24 de enero y estará disponible en América Latina en Amazon Prime Video.

