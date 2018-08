"Los 4 finalistas": Marcela Navarro se pronuncia tras perder la final

Fue la favorita de la noche, pero eso no le garantizó ganar. Marcela Navarro dio todo de sí en la final de "Los 4 finalistas" de Latina, pero perdió ante José Gaona. Ella utilizó su cuenta en Instagram para pronunciarse tras lo ocurrido.

"¡Cansada, pero feliz y muy agradecida! Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindaron hasta la última etapa de la competencia. Gracias a Dios, a mi familia, a todos los que esperaron por mi retorno, a quienes recién me conocen y ya apuestan por mí; a mi querida ciudad de Iquitos, a quienes me escribieron para alentarme y animarme a participar de esta maravillosa experiencia. A todos, muchísimas gracias", indicó Marcela Navarro la madrugada del lunes por medio de Instagram.

"Ahora viene la mejor parte, pues ya con todo en calma, podré dedicarme a compartir más música con ustedes. ¡Un abrazo enorme y todo mi cariño para cada uno de ustedes!", agregó en el post Instagram que, al cierre de este artículo, lleva más de 2000 "me gusta".

Marcela Navarro cerró su participación en "Los 4 finalistas" con "A medio vivir" de Ricky Martin, mientras que José Gaona cantó una versión rock de "Niñachay". Al final, el público lo eligió y por ello grabará un single para darle fuerza a su carrera.

Durante su debut en "Los 4 finalistas", ella recibió críticas positivas de todo el jurado, entre ellos Pedro Suárez Vértiz. "Tienes un narrador de cuentos en la garganta. Si pasas a batalla y cantas igual de hermoso te llevas a cualquiera", le dijo el cantante.

La nueva etapa del show, "Los 4 finalistas: Baile", llega este viernes y sábado por la noche en Latina. Contará con la conducción de Christian Rivero y Jazmín Pinedo.