"OT 2018": mira todo lo que sucedió en la Gala 9 de "Operación Triunfo"

La octava gala de "Operación Triunfo 2018" arrancó con la interpretación grupal de "Spice up your life" de 'Spice Girls', a cargo de los 9 participantes del reality de canto de España, seguida de las nominadas de la noche: Marilia y Marta.

Fue una noche llena de sorpresas, disfrutamos de la presencia en escena del talentoso y ex OT, Manuel Carrasco, cantante español que llegó para interpretar "Me dijeron de pequeño", el primer single de su disco "La cruz del mapa"; C. Tangana, quien se ha convertido en uno de los más grandes fenómenos musicales de España; y Vanesa Martín, la artista malagueña que consiguió doble disco de platino, y cantó "Todas las mujeres que habitan en mí"; mientras que la gota crítica la puso la cantante y presentadora española, Pastora Soler.

Finalmente, fue Marilia fue la elegida para abandonar la Academia tras perder con 47% frente a los 53% de apoyo del público que recibió Marta; por otro lado, la estrella del favorito de la semana se la llevó Miki; mientras que los sentenciados fueron: Marta, Julia, María y Famous; de los cuales Famous y Julia fueron salvados, por los profesores y sus compañeros, respectivamente.

Recordemos que hasta el momento los eliminados del programa de talentos han sido: África, Joan Garrido, Alfonso, Luis, Rodrigo, Dave, Damion, Noelia, Carlos y Marilia.

Este es el reparto de temas para esta Gala 9:

Canción grupal: "Spice up your life" (1997) de 'Spice Girls'

Canción grupal: "Spice up your life" (1997) de 'Spice Girls'

Marilia: "Only girl (in the World)" (2010) de Rihanna

Marilia: "Only girl (in the World)" (2010) de Rihanna. (Fuente:OT)

Marta: "I want to know what love is" (1984) de Foreigner

Marta: "I want to know what love is" (1984) de Foreigner

Natalia: "Lush life" de Zara Larsson

Natalia: "Lush life" de Zara Larsson. (Fuente:OT)

Miki: "Una Lluna a l’Aigua" (2017) de Txarango

Miki: "Una Lluna a l’Aigua" (2017) de Txarango. (Fuente:OT)

Julia: "Me muero" (2006) de 'La Quinta Estación'

Julia: "Me muero" (2006) de 'La Quinta Estación'. (Fuente:OT)

María (y Laura Andrés al piano): "Amorfoda" (2018) de Bad Bunny

María (y Laura Andrés al piano): "Amorfoda" (2018) de Bad Bunny. (Fuente:OT)

Alba: "Allí donde solíamos gritar" (2009) de Love of Lesbian

Alba: "Allí donde solíamos gritar" (2009) de Love of Lesbian

Famous: "El Reloj" (1956) de Lucho Gatica

Famous: "El Reloj" (1956) de Lucho Gatica. (Fuente:OT)

Sabela: "Next to me" (2012) de Emili Sandé



Sabela: "Next to me" (2012) de Emili Sandé. (Fuente:OT)

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube y del programa en vivo por la APP de fans OT.