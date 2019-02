"La Voz Perú": murió Manu Carreras, ex participante del show de talentos

Manu Carreras, uno de los participantes de la primera temporada "La Voz Perú", falleció el sábado a los 30 años de edad en Colombia, donde radicaba desde el año pasado. La noticia fue confirmada por el entorno del cantante.

En 2013, el joven que ya tenía una participación activa en la escena musical nacional, pasó audición en vivo en la versión peruana del show de talentos de Endemol. Allí destacó rápidamente por su estilo vocal, influenciado por el jazz y el blues.



►"Yo soy": imitador de Luis Miguel falleció tras un paro cardíaco

►"Betty, la fea": Ana María Orozco lamentó la muerte del creador de la telenovela



Manu Carreras integró el equipo de Kalimba y dejó memorables presentaciones como esta versión de "The Way You Make Me Feel" de Michael Jackson con la que fue aceptado en el concurso:

Manu Carreras en "La Voz Perú". (Fuente: YouTube)

Antes de participar del programa, Manu Carreras fue parte del grupo peruano StereonoiZ con los que grabó el tema "Someday You Will Know", que tuvo rotación en algunas emisoras locales y ganó un concurso internacional de composición:

StereonoiZ - Someday You Will Know. (Fuente: YouTube)

En los últimos años, Manu Carreras estuvo enfocado en su carrera como solista. A fines del 2018 había lanzado "Fairies & Butterflies", su primer tema como artista independiente.

Además, el artista laboraba en Colombia como entrenador en el KO Urban Detox Center, en cuya sede en Lima también se había desempeñado como profesor.

En su última publicación en Instagram, Carreras compartió una fotografía de él entrenando y anotó: "Mi camino es el tuyo y tu camino es el mío. Donde termina mi piel, comienza la tuya. Mis caídas fueron o serán las tuyas, y tus tropiezos fueron o serán los míos. Mis palabras son lo que quieres escuchar, y tus palabras lo que necesito. Mis sacrificios son los tuyos, y tus desapegos también me costaron a mí. Al final los dos queremos sentirnos en calma, entonces mirémonos, escuchémonos, sonriámonos y caminemos en búsqueda del entendimiento. Solo allí reside la paz".