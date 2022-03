Los constantes cambios climáticos y el calentamiento global han motivado a las personas a tomar acción para cuidar el planeta. Aunque algunas pueden parecer muy pequeñas, no hay mejor cambio que el que se pone en marcha.

Por eso, preparamos una lista de diez acciones que puedes realizar con tareas sencillas, pero que pueden generar un impacto positivo.

1. Ahorra el agua

Una de las mejores acciones para el cuidado del planeta es el ahorro del agua. Y es que menos del 3 % del agua que hay en el planeta Tierra es apta para el consumo humano. Es decir, si no la cuidamos, tendremos que decirle adiós a este líquido vital.

En las ciudades, se desperdicia hasta un 44 % a causa de la falta de acciones para cuidar el medio ambiente, fugas, malos sistemas de bombeo y derroche (como limpiar las calles con mangueras a presión).

Por eso, es de vital importancia que se tomen acciones para cuidar el medio ambiente. Un excelente punto de partida es poner en práctica estos consejos: Dúchate, no tomes baños largos, cierra el grifo y lávate los dientes con un vaso de agua, lava los platos en una cubeta, usa la lavadora siempre llena, riega tus plantas de noche, utiliza atomizadores y reutiliza el agua de enjuague.

2. Separa la basura

Otra medida para el cuidado del planeta es separar la basura. El aumento de los botaderos a cielo abierto es el resultado de la mala administración de residuos que inicia en el hogar. Y es que en muchos casos las personas no lo suelen hacer por flojera.

Considera estas categorías para separar tus desechos.

Papel y cartón, envases y plástico, cristal y vidrio, orgánicos, restos de limpieza y especiales (residuos que no entran en las otras categorías).

3. Administra y recicla el papel

Reusar y clasificar el papel es otra de medida que debes adoptar, especialmente, cuando estás en la oficina. Cifras de la OCDE señalan que el sector empresarial desecha la mayor cantidad de papel al año, hasta el 50 % no se separa adecuadamente.

Estos datos son lamentables, ya que los productos de papel y cartón son muy duraderos y se pueden reciclar hasta 7 veces. Por eso, clasificarlos es una de las acciones para cuidar el medio ambiente más importantes.

En casa, una de las de las acciones es adaptar el uso de papel periódico como envoltorio o para limpiar superficies de vidrio. Además, usa papel higiénico blanco, ya que el de colores contamina el agua.

4. Utiliza transportes alternativos como la bicicleta

El uso de las bicicletas es una medida para el cuidado del medio ambiente que muchas ciudades ecológicas han adoptado. Para ello, han construido ciclovías y fundado empresas para ofrecer renta de bicis en puntos estratégicos.

Además, andar en bici es una excelente forma de mejorar tu condición física, trabajar tus muslos y evitar el tráfico. Por ello, infórmate sobre las rutas ciclistas en tu ciudad, aplica esta medida del cuidado del planeta y ¡empieza a pedalear!

5. Compra focos de bajo consumo

Otra acción es el ahorro de energía. Con esta medida, se disminuye el uso de combustibles para generar electricidad (petróleo y carbón), que son muy nocivos y los principales emisores de gases de efecto invernadero.

¿Qué puedes hacer? Compra bombillas de bajo consumo como una de las acciones para cuidar el medio ambiente. Los focos incandescentes consumen hasta un 80 % más de energía y su luminosidad es más brillante, pudiendo dañar tu vista.

6. Apaga tus dispositivos cuando no los uses

Otra de las acciones para cuidar el medio ambiente, y que seguro has escuchado miles de veces, es apagar tus dispositivos cuando no los uses. Esta pequeña medida puede hacer una gran diferencia a la hora de ahorrar energía.

Por ejemplo, y aunque te cueste mucho, apaga tu móvil una que otra noche o déjalo en modo avión. Así, prolongas la duración de la batería y evitas cargarlo constantemente, ahorrando energía y aumentando su vida útil.

7. Desconecta los aparatos electrónicos que no usas

Apagar los aparatos como una acción para el cuidado del medio ambiente NO es suficiente. Los equipos que están apagados, pero siguen conectados a la corriente, consumen energía, así que es importante que los desenchufes.

Otra recomendación es controlar la toma de corriente desde un supresor de picos o un regulador. Eso evitará descargas e, incluso, incendios derivados de estas.

8. Aprovecha la luz natural

¡Abre las ventanas y sube las cortinas para que entre la luz del sol a tu casa! Ya deja de vivir como en la guarida de un vampiro y mejora la iluminación. Esto te ayudará a subir tu ánimo, a ahorrar energía y en la factura de electricidad.

Otra de las acciones que puedes adoptar es la compra de artefactos que se carguen con el sol. Por ejemplo, hoy día, hay cargadores portátiles que se alimentan de esta fuente y la transforman en la carga que tu celular necesita.

9. Utiliza bolsas ecológicas

Cuando vayas de compras, también aplica medidas para el cuidado del planeta y consigue bolsas que, al contacto con el agua, se deshagan para evitar el consumo de plástico.

Otra de las acciones para el cuidado del medio ambiente es el uso de bolsas de tela. Es una alternativa ecológica, barata y que suma muchos puntos a la lucha para revertir el deterioro del planeta.

10. Practica el turismo sostenible

Si te encanta viajar por el mundo, haz turismo sostenible. Esta es una de las acciones para proteger el medio ambiente con la cual puedes aventurarte por los 5 continentes respetando el entorno que te rodea y aprendiendo a ser un viajero ecológico.

¿Quieres llegar más lejos? Considera volverte un profesional del turismo. Teniendo conocimientos en esta área, puedes promover nuevas y mejores medidas para el cuidado del planeta. Encima, es una carrera que te llevará a conocer lugares espectaculares.