Esta galardonada serie producida por la cadena americana NBC llegó a pantalla hace 6 años para sorprender al público acostumbrado a dramas con historias repetitivas. La exploración de la propia identidad, la superación de los traumas de infancia, el enfrentamiento a problemas físicos son algunas de las premisas que marcan la narrativa de esta honesta y necesaria propuesta televisiva. Con distintos giros en la línea de tiempo y entremezclando las tramas, la serie va revelando la relación familiar entre los personajes. Después de todo, el mensaje de This is Us se resume en lo siguiente: el amor es una fuerza imparable y los humanos somos capaces de resistir más de lo que creemos. (Foto: Disney+).