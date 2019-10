Fuera de los escenarios en los que brilla por su impecable voz, Susan Ochoa vive una sólida vida familiar. Madre de tres niños pequeños y en un matrimonio que lleva 14 años, la cantante ha sido un tanto reservada sobre su relación matrimonial. En #Dilo con Jannina Bejarano rompe su silencio y habla sobre su esposo y todo lo que conlleva mantener una relación de tantos años.

La intérprete de ‘Ya no más’ reconoce que la tranquilidad que hoy vive su matrimonio se debe a la paciencia por construir una pareja sólida. “Nos hemos alineado el uno al otro. Aún seguimos conociéndonos porque uno nunca termina de conocer a la persona”, refiere.

Y, si bien defiende la idea de que en la pareja hay muchas dificultades que se pueden superar, hay situaciones que no perdonaría bajo ningún motivo. “Si hay violencia de por medio, definitivamente no”, enfatiza. ¿Una infidelidad se podría perdonar? Le pregunta Jannina causando la tajante respuesta de la talentosa cantante. “¡Yo no perdonaría una infidelidad porque no soy capaz de hacerlo!” y añade que la confianza se rompería por completo y que perdonando una traición, se vería obligada a vivir intranquila en su relación.

Susan conquistó a su esposo

Todo surgió en Superestar, el programa de canto en el que Susan Ochoa triunfó hace quince años, ganando 10 mil dólares. Ella tenía 18 años y fue cuando comenzaba a demostrar su talento en el canto, que se enamoraría del hombre con quien hoy tiene tres hijos, Edgar Ferrer.

Se sonroja con el tema. La talentosa cantante parece tener un talón de Aquiles cuando se trata de hablar de su historia de amor. La toma por sorpresa la consulta de Jannina Bejarano, conductora de #Dilo, sobre cómo la conquisto el padre de sus tres hijos. En medio de risas nerviosas expresa “¡No, nunca pensé que me iban a preguntar eso!”, revelando después que “él no hizo nada” y que fue ella quien lo conquistó.

