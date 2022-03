La segunda temporada de la popular serie "Euphoria" llegó a su fin pero no sin antes dejarnos nuevas historias, drama y sobretodo icónicos looks desde el primer hasta el último episodio. Vimos una fuerte tendencia al estilo de los años 2000 y lo 'vintage', colores y texturas nuevas, marcas de lujo y la solidificación del estilo propio de cada personaje. Algunos looks resaltaron más que otros, así que aquí te mostramos 10 de los looks más icónicos de esta segunda temporada. (Fotos: HBO)