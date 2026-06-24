WUF: WUF participa por tercer año consecutivo en el Charity Program de la 117 KIA Media Maratón de Lima & 10K Powered by Nike

La carrera más antigua de Sudamérica exige una disciplina admirable de parte de sus competidores; sin embargo, este año la gran fiesta del atletismo limeño trasciende las marcas cronométricas. Cruzar la línea de meta es un logro deportivo extraordinario, pero hacerlo con la certeza de estar transformando realidades colectivas eleva el impacto de la competencia. En esta edición de la 117 KIA Media Maratón de Lima & 10K Powered by Nike, la organización del evento despliega su Charity Program 2026, una plataforma de responsabilidad social diseñada para canalizar el apoyo de la comunidad hacia organizaciones sin fines de lucro de gran trayectoria. Es en este marco donde WUF se consolida como una de las 21 ONGs oficiales participantes del programa benéfico.

Esta alianza estratégica invita formalmente a deportistas, aficionados y defensores de los animales a sumarse al equipo de WUF. El objetivo es claro: canalizar el esfuerzo físico de cada participante en el soporte directo y la creación de segundas oportunidades para cientos de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. La convocatoria es completamente abierta al público general, demostrando que en esta edición no solo se compite por una medalla o una marca personal, sino por el bienestar de aquellos compañeros de cuatro patas que no tienen voz.

¿Por qué correr por WUF? El objetivo principal

Sumarse al equipo de WUF en esta edición de la maratón tiene un motivo fundamental: garantizar la sostenibilidad de los albergues afiliados que rescatan y rehabilitan animales en situaciones de abandono o vulnerabilidad. Correr por WUF significa convertirse en la voz de los perros sin hogar, ayudando a financiar tratamientos médicos, alimentación balanceada y campañas que impulsan la tenencia responsable en la sociedad.

¿Cuáles son los pasos para ayudar y correr por WUF?

Si estás listo para asumir el desafío y apoyar a los wufs que más lo necesitan, el proceso es sumamente sencillo. Solo debes escribir un mensaje directo a las redes sociales oficiales en Instagram o Facebook: @somoswuf, o al correo comercial@wuf.pe indicando que deseas participar en el Charity Program, y de inmediato se te brindará toda la información y los pasos a seguir.

Para ser un Corredor Benéfico oficial, el participante realiza la intención de inscripción al evento mediante un pago directo a WUF de S/ 200 (monto que cubre solo el código de tu inscripción). Posterior a ello, asume el compromiso de recaudar un fondo mínimo de USD $150 a través de la plataforma global GivenGain. Todos los fondos acumulados antes de la fecha límite exacta del 7 de agosto irán destinados íntegramente a los proyectos de ayuda de la organización. Tu gran misión como corredor WUF será activar a tu comunidad para cumplir con una meta de recaudación solidaria antes del día del evento. Es la oportunidad perfecta para llevar con orgullo los colores de la manada en cada kilómetro de la competencia.

Cada sol recaudado a través de esta iniciativa va directamente a mejorar el día a día de los albergues afiliados, financiando alimentación, salud y medicinas. Esto demuestra que para cambiar el destino y la realidad de una mascota abandonada solo se necesita un verdadero compromiso, zapatillas listas y las ganas de actuar.

Cada paso cuenta. A través del Charity Program de WUF, los corredores convierten su participación en la Media Maratón de Lima en una acción solidaria que beneficia directamente a perros y gatos en situación de vulnerabilidad. (Imagen generada por ia)

Mecánica de Participación: ¿Cómo unirte al equipo WUF?

Siguiendo el formato de las maratones internacionales más importantes del mundo, el funcionamiento para asegurar tu dorsal en la modalidad de corredor se resume en tres sencillos pasos:

Inscripción y Compromiso: Primero realizas el pago directo de S/200 soles de solo intención de inscripción a WUF y firmas una carta de compromiso en la que te comprometes a recaudar la meta mínima de $150 dólares a través de donaciones. Creación del Perfil: Una vez registrado, el equipo de WUF te enviará una guía detallada para que puedas crear tu propio perfil oficial de recaudador de fondos dentro de la plataforma internacional GivenGain, bajo el evento oficial de la maratón. Recaudación: Con tu perfil listo, compartes tu link personalizado con amigos, familia o en redes sociales para que donen directamente a tu causa. Tienes como fecha límite el 7 de agosto para alcanzar la meta mínima de donación y recibir tu código de inscripción oficial. (Nota importante: Si no se llega al monto mínimo de donación en la fecha indicada, no se entregará el código ni habrá reembolso, ya que el dinero inicial cubre los costos operativos de la organización).

Sé parte del equipo WUF en la maratón más importante de la capital

La oportunidad de generar un cambio duradero para los animales sin hogar está en marcha. WUF invita a deportistas, aficionados y amantes de los animales a inscribirse y asegurar su cupo antes de la fecha límite para demostrar el poder de la solidaridad. Para registrarte en el Charity Program, abrir tu perfil de recaudación o realizar una donación directa, visita los enlaces oficiales compartidos en nuestras redes @somoswuf. Asimismo, te recordamos que en nuestra web promovemos activamente la adopción responsable y tenemos a muchos perritos listos para encontrar un hogar; ellos te esperan para convertirse en tus mejores compañeros de vida y entrenamientos.