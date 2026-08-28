WUF: ¿Qué es WUF? Conoce a la ONG peruana más grande que ayuda a los animales sin hogar

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¿Quiénes son?
WUF es una ONG peruana nacida en el 2015 con el objetivo de construir un mundo mejor para los perros y gatos en situación de abandono. WUF es considerada una de las ONG más grande del país enfocada en esta causa, actuando como un puente entre los albergues, los animales rescatados y las personas o empresas que desean generar un impacto positivo.
Creen firmemente que la tenencia responsable, la empatía y la acción comunitaria son las herramientas clave para erradicar el abandono animal y garantizar que cada mascota tenga la oportunidad de vivir en un hogar donde sea amada y respetada.
¿Qué hacen?
La labor abarca diferentes frentes estratégicos para atacar la problemática del abandono desde la raíz:
- Plataforma de Adopción Responsable: Conectan a los perros y gatos de su red de albergues afiliados con familias adoptantes, gestionando un proceso seguro, acompañado y con entrega a domicilio.
- Sostenibilidad para Albergues: Brindan ayuda constante en alimentación, salud veterinaria, medicinas e infraestructura a refugios que albergan a cientos de animales rescatados.
- Concientización y Educación: Desarrollan campañas y notas informativas sobre tenencia responsable, salud y comportamiento animal para educar a la sociedad.
- Alianzas Comerciales y Eventos: Colaboran con marcas e instituciones para crear iniciativas pet-friendly e impulsar proyectos que destinen fondos al bienestar animal.
¿Cómo puedes ayudar?
Sumarte a la causa de WUF es muy sencillo y existen distintas formas de hacer la diferencia según tus posibilidades:
- Adopta: Dale una segunda oportunidad a un perro o gato rescatado visitando nuestra plataforma oficial en https://www.wuf.pe/adoptawuf
- Apadrina en el Club WUF: Si no puedes adoptar, conviértete en padrino o madrina con una suscripción mensual que asegura la comida y medicina de un perrito de albergue en https://www.wuf.pe/clubwuf
- Haz una donación o voluntariado: Participa en nuestras campañas de recaudación, eventos o actividades de campo escribiendo a ayuda@wuf.pe
- Difunde y comparte: Síguenos en nuestras redes sociales y ayuda a dar visibilidad a los animales que buscan hogar. @somoswuf