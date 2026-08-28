WUF: ¿Qué es WUF? Conoce a la ONG peruana más grande que ayuda a los animales sin hogar

¿Quiénes son?

WUF es una ONG peruana nacida en el 2015 con el objetivo de construir un mundo mejor para los perros y gatos en situación de abandono. WUF es considerada una de las ONG más grande del país enfocada en esta causa, actuando como un puente entre los albergues, los animales rescatados y las personas o empresas que desean generar un impacto positivo.

Creen firmemente que la tenencia responsable, la empatía y la acción comunitaria son las herramientas clave para erradicar el abandono animal y garantizar que cada mascota tenga la oportunidad de vivir en un hogar donde sea amada y respetada.

¿Qué hacen?

La labor abarca diferentes frentes estratégicos para atacar la problemática del abandono desde la raíz:

Plataforma de Adopción Responsable: Conectan a los perros y gatos de su red de albergues afiliados con familias adoptantes, gestionando un proceso seguro, acompañado y con entrega a domicilio.

Conectan a los perros y gatos de su red de albergues afiliados con familias adoptantes, gestionando un proceso seguro, acompañado y con entrega a domicilio. Sostenibilidad para Albergues: Brindan ayuda constante en alimentación, salud veterinaria, medicinas e infraestructura a refugios que albergan a cientos de animales rescatados.

Brindan ayuda constante en alimentación, salud veterinaria, medicinas e infraestructura a refugios que albergan a cientos de animales rescatados. Concientización y Educación: Desarrollan campañas y notas informativas sobre tenencia responsable, salud y comportamiento animal para educar a la sociedad.

Desarrollan campañas y notas informativas sobre tenencia responsable, salud y comportamiento animal para educar a la sociedad. Alianzas Comerciales y Eventos: Colaboran con marcas e instituciones para crear iniciativas pet-friendly e impulsar proyectos que destinen fondos al bienestar animal.

¿Cómo puedes ayudar?

Sumarte a la causa de WUF es muy sencillo y existen distintas formas de hacer la diferencia según tus posibilidades: