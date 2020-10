Conforme a los criterios de Saber más

La noticia acaparó las primeras planas de diarios peruanos y mexicanos: “Patricia Aspíllaga en coma”. Era mayo de 1981 cuando la actriz peruana, de 35 años, sobrevivió a un accidente de aviación. El pronóstico médico era reservado. Patricia tenía heridas en la cabeza, fracturas en la mandíbula y en el tobillo. Su esposo el empresario mexicano Arturo Ornellas no sobrevivió al impacto del pequeño jet contra una zona montañosa cerca de Monterrey, México.

Patricia Aspíllaga Menchaca nació un 18 de mayo de 1946 en el seno de una familia de clase alta. Estudió en el colegio Villa María. De pequeña jugaba con sus ochos hermanos a grabar películas. Cuando Patricia tenía 13 años, su madre Luisa Menchaca falleció de cáncer a los riñones.

Su amor por la actuación la llevó a formar el “Grupo de Arte de los Jueves”, donde junto a un grupo de amigos cantaba y actuaba como un pasatiempo. Fue allí que el productor de cine peruano Daniel Camino la descubrió. Durante los años setenta no era bien visto que una joven quisiera ser actriz. En una entrevista concedida al decano, en 2003, ella afirmó: “Nadie quería que sea actriz, pero a mí no me importaba lo que dijera la gente. Salvo mi madre”.

Desde muy joven Patricia Aspíllaga demostró sus dotes para la actuación. Postal de 1969. Foto: GEC Archivo Histórico

Su voz gruesa y su cabello negro azabache hicieron que los productores le dieran solo papeles de villana. En “El adorable profesor Aldao” (1973), telenovela de Panamericana Televisión, compartió roles protagónicos con Regina Alcóver y Julio Alemán.

Una nueva vida en México

Patricia Aspíllaga se fue a México para estudiar actuación. Su carrera artística alzó vuelo. No le faltaban contratos para actuar en televisión y cine. En 1970 interpretó a la esposa del revolucionario Emiliano Zapata en la recordada película autobiográfica. En “Los hijos de Sánchez”, Patricia viajó a Hollywood para actuar al lado de grandes figuras como Anthony Quinn, Lupita Ferrer, Lucía Méndez y Dolores del Río.

Otros títulos de su filmografía incluyen: “El embajador y yo”, “Bromas S.A.”, “Modisto de señoras”, “Boda diabólica”, “La ley del monte”, “El principio” y “De todos modos Juan te llamas".

Trabajo y fama no le faltaban pero en el ámbito amoroso estaba sola. Cuando se enamoró de Arturo Ornellas, empresario mexicano, no lo pensó dos veces y dejó la actuación. Se casaron en Lima un 1 de setiembre de 1977.

Matrimonio de la actriz peruana Patricia Aspíllaga y el empresario mexicano Arturo Ornellas. Foto: GEC Archivo Histórico

Aquel 2 de mayo de 1981 Patricia viajaba con él en un pequeño jet con destino a Isla del Padre (Golfo de México), cuando de un momento a otro se vieron envueltos en una tormenta. El piloto perdió totalmente el control de la nave y cayó en una zona montañosa cercana a Monterrey, dejando a casi todos sin vida.

El otro sobreviviente fue en busca de ayuda al pueblo más cercano. Junto a su esposo fallecieron los dos miembros de la tripulación y dos personas más. Su padre Gustavo Aspíllaga viajó hasta el hospital donde estaba internada en Monterrey. “Mi hija sigue bastante delicada y no puedo decir más por el momento”, declaró a la prensa que hacía guardia en el centro de salud.

Foto: GEC Archivo

Para el 7 de mayo Patricia movió sus piernas. Por ello su padre decidió trasladarla a un hospital en Houston, Estados Unidos. Ese mismo día el actor y animador de televisión Kiko Ledgard sufrió una aparatosa caída desde el segundo piso del hotel Country Club de San Isidro. La primera plana del decano del día siguiente no pudo ser más desgarradora. Aunque le tomó tiempo y esfuerzo, Kiko pudo recuperarse del accidente.

En la película “El embajador y yo” Patricia Aspíllaga actuó al lado del gran Kiko Ledgard. Foto: GEC Archivo Histórico

Pero la suerte de Patricia sería otra. A pesar de todos los esfuerzos médicos, la actriz quedó paralizada de la cintura para abajo y con dificultades para hablar. Cuando despertó del coma atravesó una cuadro depresivo. Regresó a Lima pero nunca más a un set de grabación. Gracias a su fe logró salir adelante. Se refugió en la oración. Todos los domingos asistía a misa hasta que una infección renal apagó su estrella un 9 de agosto de 2003.