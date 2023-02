Probablemente, no haya persona en el mundo que no sepa que, el día más romántico del año se celebra cada 14 de febrero. San Valentín es una fecha en donde aflora el amor, el cual es prácticamente palpable, ya que lo sentimos en cada rincón por el que transitamos. Sin embargo, este día está tan abocado a únicamente celebrar el amor de pareja y también la amistad, por lo que lamentablemente, se deja de lado un vínculo aún más importante que no se debería comprar con ningún otro, como es el caso del amor propio.

Sin lugar a dudas, esta fecha puede ser una ocasión complicada, en especial, para las personas que están solteras o que están atravesando por una situación difícil. No obstante, creo que con el tiempo podremos darnos cuenta que no necesitamos de una pareja o interés romántico que nos complemente y que nos permita disfrutar de cada día, y San Valentín, no debería ser la excepción. En definitiva, nuestra máxima prioridad debemos ser nosotros mismos. Igualmente, es importante recordar que, si uno desea tener una relación con otras personas, primero es fundamental establecer una conexión saludable con nosotros.

¿Qué es el amor propio?

Es el conjunto de emociones y predisposiciones cognitivas asociadas a la autoevaluación que un individuo hace de sí mismo, es decir, las valoraciones que realizamos sobre nosotros, incluyendo también la carga emocional de las apreciaciones sobre el autoconcepto, el cual ayuda a determinar nuestra autoestima.

En efecto, el amor propio es una oportunidad que nos invita a desarrollar nuestro autoconocimiento, a tal punto que, automáticamente nos convertimos en la persona más consciente sobre nuestro propio ser, ya que no hay nadie más que pueda llegar a conocernos de forma tan profunda.

El amor viene referido a un autocuidado a nosotros mismos, tiene que ver con respetar nuestro valor, nuestros principios y, en definitiva, la auto aceptación de nuestro propio ser.

¿Cómo puedo cultivar el amor propio?

Cabe señalar que, este es un trabajo que requiere de constancia y de que nosotros nos demos la oportunidad de amarnos. No obstante, podemos empezar con pequeñas acciones, pero que definitivamente, tienen un impacto importante en nuestro camino hacia el amor propio.