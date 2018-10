Zayn Malik busca vender su mansión de soltero en Los Ángeles El ex integrante de One Direction adquirió la propiedad, ubicada en el exclusivo barrio de Bel Air, el año 2015. Pagó por ella US$ 3.1 millones.

- / - El cantante Zayn Malik está vendiendo su mansión de Bel Air, en Los Ángeles. (Foto: Realtor) - / - La propiedad fue construida en 1962 y cuenta con 2,332 pies cuadrados. A pesar de su antigüedad, el interior proyecta un diseño moderno. (Foto: Realtor) - / - En algunos ambientes se optó por combinar ladrillo expuesto en las paredes con piso de madera. (Foto: Realtor) - / - La mansión cuenta con tres habitaciones. Todas lucen amplias y luminosas. (Foto: Realtor) - / - Los ambientes sociales se conectan directamente con una terraza al aire libre. (Foto: Realtor) - / - El patio de la terraza cuenta con una bañera de hidromasaje. Todo un lujo. (Foto: Realtor) - / -