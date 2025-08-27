Más del 66% de los compradores limeños que buscan comprar un departamento en Lima son solteros, según un estudio interno de Albamar, que además confirmó que a diferencia de hace 20 años, el comprador actual es joven, independiente y busca una vivienda alineada a su estilo de vida.

“Hoy, el comprador limeño evalúa su inversión desde múltiples ángulos: analiza la ubicación, proyecta la valorización del inmueble y prioriza desarrollos que optimicen su estilo de vida y sus recursos”, afirmó Diego Arrascue, Gerente de Marketing de Albamar Grupo Inmobiliario.

Cambios en el perfil del comprador

El estudio también reveló que el 61% de los compradores no tiene hijos y el 43% tiene entre 25 a 35 años, lo que evidencia un cambio significativo frente al perfil tradicional. A diferencia de décadas anteriores, hoy predomina un consumidor joven, sin cargas familiares, que busca independencia y proyecta retorno en su inversión.

La ubicación ha ganado protagonismo, sobre todo entre los compradores jóvenes que priorizan su tiempo y calidad de vida. Actualmente, el 53% considera la ubicación como un criterio clave, por encima de aspectos como la distribución o los acabados.

“El comprador busca optimizar su día a día, vivir cerca del trabajo, de servicios y de vías conectadas. Esa conveniencia urbana se ha vuelto un criterio central para tomar una decisión al elegir la ubicación de su próxima vivienda”, señaló el ejecutivo.

Proceso de compras más corto y digital

El informe también señaló que el 30% toma la decisión en tan solo tres meses, y un 57% lo hace en menos de seis meses. “La rapidez con la que se toma la decisión hoy es proporcional al nivel de información disponible. El comprador llega informado, compara de manera online, y espera respuestas inmediatas. Eso nos obliga a ser ágiles, transparentes y relevantes desde el primer contacto”, concluyó Arrascue.