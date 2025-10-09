Edifica refuerza su apuesta por Miami: lanzará su primer edificio de larga estancia centrado en bienestar, ¿cómo será y qué más viene?

‘House of Wellness’ se lanzará a fin de año y el tercer Domus el 2026”, adelantó Tassara tras precisar, también, que tienen un cuarto proyecto Domus en cartera.

Domus es la marca con la que Edifica ingresó a Miami. Domus Brickell Park y Domus Brickell Center –los dos proyectos que ya opera la firma– están diseñados para el mercado de corta estancia, con departamentos amoblados, listos para alquilar en plataformas como Airbnb y Booking, y administrados de forma profesional para asegurar ocupación y tarifas competitivas. Con la llegada de ‘House of Wellness’, el grupo diversifica su oferta, buscando inversionistas interesados en rentas más estables y de menor rotación.

‘House of Wellness’ es un proyecto de larga estancia, es decir, pensado para estadías de semanas o meses con menor rotación de inquilinos, con enfoque en salud y bienestar que incluirá exámenes de laboratorio, planes personalizados de bienestar y áreas de entrenamiento físico. El edificio ubicado en Brickell tendrá 640 unidades y una inversión estimada entre US$ 90 millones y US$ 100 millones —la misma inversión que tendrá el cuarto Domus— y tickets promedio de US$ 500.000. La preventa iniciará a fines de 2025 o inicios de 2026 y la construcción empezaría aproximadamente 12 meses después, con un plazo de ejecución de 30 meses.

“Este es nuestro primer proyecto de larga estancia en Miami. Complementa la oferta de Domus, que es para corta estancia, y está pensado para inversionistas que buscan rentas más estables y de menor rotación. Además, t e ndrá un e nfoqu e int e gra l e n sa l ud y bi e n e star, d e sd e e xám e n e s d e la boratorio e n el e dificio hasta programas d e sup le m e ntación y e ntr e nami e nto físico , todo administrado mediante una plataforma digital”, explicó Tassara.

El objetivo es superar las tasas de ocupación promedio de Brickell (70%-80%) y garantizar retornos consistentes para los inversionistas. El proyecto, que se integrará a la plataforma de gestión de Domus —que administra unidades en más de 100 plataformas de alquiler, entre ellas Airbnb y Booking—, busca consolidar la presencia del grupo en el mercado de renta flexible de Miami.

En el plano financiero, Tassara adelantó que Edifica cerrará 2025 entre 10% y 15% por encima de su meta inicial de S/ 1.000 millones. El 60% de los ingresos provendrá de Perú y el 40% de su operación internacional. “Este año el mercado inmobiliario local batirá récords, con más de 26.000 viviendas nuevas vendidas. La baja de tasas hipotecarias y el optimismo de los compradores están impulsando la demanda”, sostuvo.

La empresa mantiene cerca de 20 proyectos activos en Lima, concentrados en San Isidro, Miraflores y Barranco, y en distritos aledaños como Magdalena, Lince y Surquillo, donde ofrecen precios entre 20% y 30% más bajos. “Allí encontramos una oportunidad para atender a compradores que buscan cercanía a sus centros de trabajo sin pagar el ticket de Lima Top”, comentó.

En paralelo, Core Capital, la gestora de fondos del Grupo, acaba de iniciar operaciones en Colombia. “Colombia es el país que más nos compra viviendas en Brickell. Buscamos captar entre US$ 30 millones y US$ 50 millones en el primer año con tickets promedio de US$ 200.000. Queremos que puedan invertir en proyectos de Miami y Perú desde montos accesibles”, detalló.

A mediano plazo, Tassara advirtió que el rumbo del sector dependerá del clima político y las elecciones de 2026, pero subrayó la urgencia de atacar la informalidad urbana. “Más del 90% del crecimiento de las ciudades ha sido informal. Si no se promueve la vivienda formal, el país pagará un costo alto frente a fenómenos naturales”. La empresa, por su parte, seguirá apostando por proyectos sostenibles, ahorro de recursos y mejoras en la experiencia posventa para preservar el valor de las unidades en el tiempo.