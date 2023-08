El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, aseguró durante la Asamblea General de dicho organismo que no tiene pensado dimitir tras la polémica por el beso que dio a la futbolista Jenni Hermoso luego de ganar el mundial de fútbol femenino.

“Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que voy a dimitir? Pues les voy a decir algo: ¡no voy a dimir, no voy dimitir, no voy a dimitir!”, enfatizó en conferencia de prensa.

Rubiales catalagó su acción como algo “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido” aunque pidió disculpas “por el contexto en el que se produjo”. Además, resaltó que mantiene una “gran” relación con todo el equipo femenino y que han sido una familia durante más de un mes en el que estuvieron juntos en la competencia. “Tuvimos momentos cariñosos en la concentración”.

Rubiales relató con al futbolista le levantó del suelo. “Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo valle. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

El presidente de la Federación Española de Fútbol indicó que “no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también”.

¿Qué dicen las leyes la FIFA al respecto?

El beso dado por Luis Rubiales a Jenni Hermoso podían resultar violaciones en sus artículos 13.1 y 13.2 del código disciplinario de la FIFA. Estos consideran un comportamiento ofensivo o violaciones de los principios del juego limpio. Además, incluyen violar las reglas básicas de conducta digna o comportarse de una manera que propicie mala reputación al fútbol o a la FIFA.

La sanción a Rubiales podría ser desde una multa económica hasta una inhabilitación.