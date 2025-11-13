El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue atacado con huevos este jueves durante el lanzamiento de su libro en Madrid.

En varios videos subidos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español, sentado en un taburete con camiseta blanca y una chaqueta oscura durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales“.

Entonces, se oye a un hombre decir “no se preocupen, no pasa nada” antes de lanzarle tres huevos a Rubiales. El exdirigente deportivo logró esquivar dos pero uno le impactó en la espalda.

Rubiales se lanzó para perseguir al agresor que fue atajado por asistentes al acto celebrado en Madrid.

Otro video muestra a la policía llevándose al hombre y la presentación continuó con normalidad.

Le acaban de tirar tres huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro al grito de "sinvergüenza".



Le han tenido que parar para que Rubiales no le pegase. pic.twitter.com/zwHbu38DLL — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 13, 2025

**********

