El entrenador portugués José Mourinho es el elegido para ser el técnico del Real Madrid si el actual presidente Florentino Pérez revalida su puesto en las elecciones del domingo.

Vestido con la camiseta del Real Madrid, Mourinho aparece diciendo “sí” en un pequeño vídeo publicado este miércoles en la cuenta oficial de Instagram de la candidatura de Florentino Pérez.

Los responsables de la candidatura de Pérez lanzaron el anuncio prácticamente al mismo tiempo que su rival electoral, Enrique Riquelme, tenía previsto anunciar un gran fichaje en un programa de televisión.

De hecho, el vídeo presentado por la candidatura de Pérez empieza con la leyenda “mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan”, antes de que salga Mourinho diciendo “sí”, vestido de blanco.

La vuelta del técnico portugués al equipo blanco había sido dada por hecha por la prensa española en las últimas semanas si Florentino Pérez logra revalidar la presidencia blanca.