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¿Cambio de aires? Barcelona prepara oferta millonaria por Julián Álvarez tras salida de Lewandowski. (Foto: Getty Images)
¿Cambio de aires? Barcelona prepara oferta millonaria por Julián Álvarez tras salida de Lewandowski. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El mercado de fichajes empieza a moverse en Europa y uno de los nombres que más ruido genera es el de Julián Álvarez. Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona prepara una primera oferta para intentar fichar al delantero argentino del Atlético de Madrid.

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