El mercado de fichajes empieza a moverse en Europa y uno de los nombres que más ruido genera es el de Julián Álvarez. Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona prepara una primera oferta para intentar fichar al delantero argentino del Atlético de Madrid.

El atacante campeón del mundo con Argentina se convirtió en una de las prioridades del cuadro azulgrana para reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada. En Cataluña consideran que su capacidad para jugar en varias posiciones y su intensidad encajan perfectamente en el proyecto deportivo del club.

De acuerdo con la información difundida en Europa, Barcelona ya inició contactos para conocer la situación del futbolista y evaluar las condiciones de una posible negociación. Sin embargo, la operación no sería sencilla por el valor de mercado del delantero y la postura del Atlético de Madrid, que no pretende dejarlo salir por menos de 150 millones de euros.

🚨🔵🔴 More on Julián Álvarez story reported earlier: the official bid has not been submitted yet, it will be sent in the next days.



It will NOT include any players as revealed, and final fee will be clarified as soon as it’s sent (could be in the region of €100m). pic.twitter.com/CiQRtqkfnq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Julián Álvarez llegó recientemente al conjunto rojiblanco y es considerado una pieza importante dentro del esquema del equipo. Por ello, desde España señalan que Atlético solo aceptaría conversar ante una oferta económica muy elevada por el atacante argentino.

Mientras tanto, el interés del Barcelona sigue creciendo y promete convertirse en una de las novelas del mercado europeo. La posibilidad de ver a Julián Álvarez con la camiseta blaugrana ya empieza a generar expectativa entre los hinchas culés y el fútbol español.

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