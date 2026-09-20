¡Con uno menos! Huijsen se fue expulsado y dejó con 10 al Real Madrid vs Atlético Madrid | VIDEO
¡Con uno menos! Huijsen se fue expulsado y dejó con 10 al Real Madrid vs Atlético Madrid | VIDEO
Por Redacción EC

Real Madrid se quedó con un jugador menos por la expulsión de Dean Huijsen en el partido ante Atlético Madrid por LaLiga. A los 52′, el defensor merengue derribó en el área a Giuliano Simeone y el juez sancionó la falta con la tarjeta roja. El árbitro consideró que Huijsen era el último hombre en zona defensiva y cobró penal. Precisamente, esa jugada marcó un antes y después en el partido, ya que el Real Madrid se quedó con 10 jugadrs y sufrió el primer gol del derbi. Tras ello, Jose Mouriniho trató de realizar variantes para solucionar la urgencia, aunque no tuvo mucho éxito.

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