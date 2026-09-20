¡Con uno menos! Huijsen se fue expulsado y dejó con 10 al Real Madrid vs Atlético Madrid | VIDEO

Real Madrid se quedó con un jugador menos por la expulsión de Dean Huijsen en el partido ante Atlético Madrid por LaLiga. A los 52′, el defensor merengue derribó en el área a Giuliano Simeone y el juez sancionó la falta con la tarjeta roja. El árbitro consideró que Huijsen era el último hombre en zona defensiva y cobró penal. Precisamente, esa jugada marcó un antes y después en el partido, ya que el Real Madrid se quedó con 10 jugadrs y sufrió el primer gol del derbi. Tras ello, Jose Mouriniho trató de realizar variantes para solucionar la urgencia, aunque no tuvo mucho éxito.

Real Madrid se quedó con un jugador menos por la expulsión de Dean Huijsen en el partido ante Atlético Madrid por LaLiga. A los 52′, el defensor merengue derribó en el área a Giuliano Simeone y el juez sancionó la falta con la tarjeta roja. El árbitro consideró que Huijsen era el último hombre en zona defensiva y cobró penal. Precisamente, esa jugada marcó un antes y después en el partido, ya que el Real Madrid se quedó con 10 jugadrs y sufrió el primer gol del derbi. Tras ello, Jose Mouriniho trató de realizar variantes para solucionar la urgencia, aunque no tuvo mucho éxito. HUIJSEN LO BAJÓ A GIULIANO SIMEONE Y HAY PENAL PARA EL ATLÉTICO DE MADRID EN EL DERBY. ¡EXPULSADO EL DEFENSOR DEL MERENGUE!



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZGEAzXmbpO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru