La Fórmula 1 disputará este domingo 6 de septiembre el Gran Premio de Italia en Monza, escenario conocido como el “Templo de la Velocidad”. La principal atención estará centrada en la batalla por el campeonato y las posiciones entre sus protagonistas principales.

Kimi Antonelli llegará como líder de la clasificación con 59 puntos de ventaja, pero afrontará una importante dificultad debido a una penalización en la parrilla por cambiar la unidad de potencia. El piloto de Mercedes deberá protagonizar una remontada para conservar su ventaja.

Lando Norris aparece como uno de los grandes favoritos tras ganar consecutivamente en Hungría y Zandvoort. El británico ha reducido considerablemente la distancia en el campeonato y buscará aprovechar las complicaciones de Antonelli para sumar otra victoria y acercarse todavía más al liderato.

George Russell también tendrá protagonismo después de subir al podio junto a Antonelli en Zandvoort. El piloto de Mercedes intentará aprovechar la penalización de su compañero para luchar por el triunfo. Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, buscará destacar ante sus aficionados.

Las cuotas de Betsafe colocan a Norris como favorito para ganar en Monza, con 2.50, seguido por Russell con 2.90. Hamilton figura con 8.00 y Leclerc con 9.00. Así, el Gran Premio promete emoción, mientras Antonelli deberá remontar posiciones.