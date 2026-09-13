Formula 1 driver Franco Colapinto of BWT Alpine F1 Team at the Madrid circuit during the Formula 1 Spanish Grand Prix in Madrid, on September 13, 2026. (Photo by MARCEL VAN DORST/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Formula 1 driver Franco Colapinto of BWT Alpine F1 Team at the Madrid circuit during the Formula 1 Spanish Grand Prix in Madrid, on September 13, 2026. (Photo by MARCEL VAN DORST/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
/ MARCEL VAN DORST
Por Redacción EC

Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El argentino finalizó séptimo con Alpine y celebró mostrando orgullosamente la bandera argentina.

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