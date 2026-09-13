Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El argentino finalizó séptimo con Alpine y celebró mostrando orgullosamente la bandera argentina.

El piloto bonaerense comenzó noveno y rápidamente ganó dos posiciones gracias a una largada precisa. Después, mantuvo el séptimo lugar frente a competidores importantes durante toda la carrera.

Colapinto sostuvo un ritmo constante y ejecutó correctamente la estrategia planteada por Alpine. Su resultado le permitió alcanzar 27 puntos y convertirse en una de las revelaciones.

El séptimo puesto también representó su segunda carrera consecutiva sumando unidades. Previamente, Colapinto había terminado noveno en Monza, demostrando una progresiva adaptación a la máxima categoría.

Tras recibir una bandera argentina de un marshall, Colapinto recorrió el circuito mientras la hacía flamear. La emotiva celebración rápidamente se viralizó entre aficionados argentinos y extranjeros.