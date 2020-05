Fútbol mundial







Ernesto Valverde: “Los primeros partidos a puerta cerrada serán complicados” “Todos hemos jugado algún partido sin público y son extraños. Lo que no sé cómo va a ser jugar cien partidos sin publico. Al final todo el mundo se acostumbra, pero no está bien. No está mal jugar un par de ellos, pero tantos se hará extraño”, comentó Valverde