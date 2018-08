El Real Madrid continúa sin fichar una gran estrella. Además de Courtois, un arquero que llega para competir con Keylor Navas y que quizá no era necesario para el equipo merengue, Florentino Pérez no ha desembolsado una buena cantidad de dinero por algún refuerzo ofensivo. Algo que solía hacer años atrás y siempre después de tornes importantes como el Mundial.

Los hinchas continúan esperando el fichaje de un delantero que reemplace nada menos que Cristiano Ronaldo, el delantero que anotó 450 goles con la camiseta merengue y sorpresivamente se fue a la Juventus por 100 millones de euros. ¿En serio no habrá reemplazo para uno de los mejores jugadores en la historia del Real Madrid?

¿Cuáles son los motivos que han llevado a Real Madrid a no comprar un delantero? "Dirigentes del club consideran que no hace falta traer a un delantero para sustituir a Cristiano Ronaldo y que con el tridente Bale, Benzema y Asensio el equipo tiene de sobra para alcanzar los 70 goles, competir y pelear por títulos", asegura Eleonora Giovio, periodista de "El País" de España.

Por otro lado, el Real Madrid no quiere "fichar por fichar". Es cierto, según "El País", que desde que finalizó la temporada hay una obsesión de los dirigentes por fichar a Neymar. "El brasileño decidió no forzar y quedarse en el PSG un año más", escribe Giovio. Cerrada la puerta por el brasileño, el cuadro merengue no está dispuesto a pagar tantos millones por otro jugador.

Ella cuenta también que, la temporada pasada, Zidane no dio el visto bueno para el fichaje de Mbappé, pues contratarlo significaba dejar en un segundo plano a Bale, Benzema o Cristiano. "El técnico galo no quiso alterar el ecosistema del vestuario". Hoy Zidane ya no está y el Madrid solo tiene a Borja Mayoral en la banca como opción a recambio en el ataque.

"Pidieron informes de Mauro Icardi en primavera, pero finalmente lo descartaron. Creen que en el mercado —cada día más inflado: el Barcelona pagó 145 millones entre fijo y variable por Dembelé— no hay un jugador que mejore a Bale, Benzema, Asensio e Isco. No quieren, tampoco, gastarse más de cien millones por Cavani —uno de los nombres que ha sonado estas semanas— porque entienden que no tiene sentido vender a Cristiano con 32 años por cien y gastar más para traer a un sustituto de 31", detalla la periodista de "El País".

Así las cosas parece que el Real Madrid no fichará ningún delantero que no sea Neymar Jr. Según el medio "Sport", Florentino Pérez está esperando una fallo de la UEFA en contra del PSG para hacer una oferta por el brasileño que no pueda ser rechazada. El mercado de pases cierra el 31 de agosto. Todavía hay tiempo para los merengues.