Lionel Messi se reencontró con las redes este sábado para colocar 2-1 a Inter Miami vs LA Galaxy, en uno de los partidos destacados de MLS. Mira aquí la última conquista del ‘10′ argentino.

Magical Messi 🪄



Number 19 on the year. pic.twitter.com/nO1WNoq4cy — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025