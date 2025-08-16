Lionel Messi se reencontró con las redes este sábado para colocar 2-1 a Inter Miami vs LA Galaxy, en uno de los partidos destacados de MLS. Mira aquí la última conquista del ‘10′ argentino.
Magical Messi 🪄— Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025
Number 19 on the year. pic.twitter.com/nO1WNoq4cy
