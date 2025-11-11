El exdelantero del Barcelona Lionel Messi ha asegurado, en una entrevista al diario ‘Sport’, que tanto él como su familia echa mucho de menos la capital catalana y que su deseo es regresar algún día y volver a vivir en su casa de Castelldefels.

“Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”, afirmó.

Messi, que fue entrevistado por el citado diario hace dos semanas en Miami, estuvo este domingo en Barcelona y visitó, por sorpresa el nuevo Spotify Camp Nou.

Y es que el ’10′, ahora en el Inter Miami, sigue recordando con mucha nostalgia su etapa de azulgrana: “La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más”.

Además, recordó lo difícil que fue despedirse de la ciudad y el club que lo acogió por más de 15 años.

“Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, aseveró.

Pese a todo, el astro rosarino se queda con “formar parte de este club, de haber llegado de chiquito y haber crecido y hecho toda la vida en Barcelona”.

