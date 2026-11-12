El Manchester United anunció este jueves la destitución de Michael Carrick como entrenador del primer equipo, luego de protagonizar el peor inicio de temporada de su historia reciente. Los malos resultados en la Premier League, donde el conjunto inglés ocupa el puesto 18 con apenas ocho puntos en sus primeros 10 encuentros, terminaron por sentenciar la continuidad del técnico.

A través de un comunicado, la institución confirmó la salida del excentrocampista y señaló que “tiene la intención de nombrar a su sucesor lo antes posible”. Aunque no reveló quién asumirá el cargo, el nombre del argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, aparece como el principal candidato para ocupar el banquillo de Old Trafford.

En las últimas horas, varios medios británicos informaron que el Manchester United habría alcanzado un “acuerdo verbal” con Pochettino para que se convierta en su próximo entrenador. La cadena Sky Sports adelantó el miércoles que ambas partes llegaron a un entendimiento para concretar su llegada.

El técnico argentino, de 54 años, cuenta con experiencia en el fútbol inglés tras dirigir al Southampton, Tottenham y Chelsea. Su trayectoria en la Premier League lo posiciona como una de las alternativas para asumir el desafío de recuperar a un equipo que atraviesa uno de sus momentos deportivos más complicados.

Los malos resultados que sentenciaron la salida de Michael Carrick

El Manchester United apenas consiguió una victoria en sus primeros 10 partidos de la actual Premier League. Con ocho puntos, el equipo ocupa el puesto 18 de la clasificación y se encuentra en zona de descenso, un escenario que terminó por acelerar la decisión de la directiva.

Manchester United toma una drástica decisión con Michael Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazo. Foto: EFE

Carrick había asumido inicialmente como entrenador interino tras la destitución del portugués Rúben Amorim, en enero de 2026. Su buen desempeño al frente del equipo permitió que fuera confirmado en el cargo el pasado verano, luego de conducir a los ‘Diablos Rojos’ al tercer puesto del campeonato anterior y conseguir la clasificación a la Liga de Campeones.

Sin embargo, el exmediocampista no logró mantener aquella buena dinámica. El discreto mercado de fichajes y una preocupante racha de nueve encuentros consecutivos sin ganar, entre todas las competiciones, terminaron debilitando su continuidad.

Entre los resultados más duros destacó la derrota por 4-1 frente al Como italiano, equipo debutante en la Champions League. Tampoco fueron suficientes los últimos intentos de reacción: una remontada frente a la Roma, a la que venció por 3-2 después de estar dos goles abajo, y un empate 4-4 ante el Aston Villa en Old Trafford, con dos tantos en el tiempo añadido.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Manchester United agradeció a Carrick, pero consideró necesario un cambio

En el comunicado oficial, el Manchester United reconoció la trayectoria de Carrick y lo calificó como una “leyenda” de la institución. Asimismo, agradeció su “dedicación y profesionalidad” durante su etapa como entrenador.

No obstante, la entidad consideró que “es necesario un cambio” para alcanzar los objetivos deportivos trazados para la temporada, por lo que decidió poner fin a su vínculo con el técnico inglés.

Con esta decisión, Carrick se convierte en el tercer entrenador despedido desde que el multimillonario británico Jim Ratcliffe asumió el control de las operaciones futbolísticas del Manchester United, después de adquirir una participación minoritaria en el club en febrero de 2024.

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