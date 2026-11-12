Manchester United despide a Michael Carrick tras el peor inicio de temporada de su historia reciente. Foto: EFE
Manchester United despide a Michael Carrick tras el peor inicio de temporada de su historia reciente. Foto: EFE
Por Redacción EC

El Manchester United anunció este jueves la destitución de Michael Carrick como entrenador del primer equipo, luego de protagonizar el peor inicio de temporada de su historia reciente. Los malos resultados en la Premier League, donde el conjunto inglés ocupa el puesto 18 con apenas ocho puntos en sus primeros 10 encuentros, terminaron por sentenciar la continuidad del técnico.

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