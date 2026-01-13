El Manchester United anunció este martes el nombramiento del inglés Michael Carrick, excapitán del club, como entrenador hasta el final de la presente temporada, en la que los Red Devils solo tienen la Premier League por disputar.

El antiguo centrocampista, de 44 años, que ya ejerció brevemente como interino en 2021, iniciará su misión con un derbi contra el Manchester City, el sábado (12H30 GMT) en Old Trafford, en duelo de la vigesimosegunda jornada de la liga inglesa.

Antiguo jugador del equipo en la época dorada con el mítico Alex Ferguson en el banquillo, Carrick conquistó doce títulos en doce años de carrera, incluidos cinco campeonatos de Inglaterra y una Liga de Campeones de Europa en 2008.

En su carrera como técnico dirigió al Middlesbrough de octubre de 2022 a junio de 2025.

Tras la destitución del portugués Rúben Amorim a principios de este mes por los malos resultados, Darren Fletcher, otro exjugador del equipo, se hizo cargo de la primera plantilla unos días