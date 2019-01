Real Madrid vs. Real Betis: Vinicius Junior y Marc Bartra casi se van a las manos | VIDEO

El delantero brasileño Vinicius Junior y el defensa español Marc Bartra protagonizaron un altercado este domingo, durante el partido en que Real Betis cayó por 1-2 ante el Real Madrid en el estadio Benito Villamarín de Sevilla por la jornada 19 de LaLiga Santander.

A los 70 minutos de juego, cuando el encuentro estaba empatado 1-1, Bartra fue a pelear el balón con Vinicus, pero este, al menor contacto, terminó tendido en el piso.

El zaguero español no dudó en recriminarle al brasileño por su actitud y solo obtuvo como respuesta tres insultos hacia su madre, algo que fue captado con claridad por la TV.

"Vinícius estaba más tiempo en el suelo que de pie. Le he reclamado que no se tirara y me ha llamado hijo de... Bueno, se ha acordado de mi madre tres veces. Le queda mucho por aprender", afirmó Marc Bartra tras el partido.