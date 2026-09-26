Chile quedó con diez jugadores tras la expulsión de Lucas Cepeda, quien le propinó una patada a Richie Laryea.
Chile quedó con diez jugadores tras la expulsión de Lucas Cepeda, quien le propinó una patada a Richie Laryea.
Por Redacción EC

Chile afrontó un complicado inicio ante Canadá, que se impuso con gol de Jonathan David. La situación empeoró para el equipo dirigido por Nicolás Córdova tras una expulsión.

A los 35 minutos, cuando la selección chilena buscaba reaccionar, Lucas Cepeda protagonizó un incidente con Richie Laryea cerca del mediocampo y terminó golpeándolo con el taco.

El impacto provocó sangre en el rostro del canadiense y el árbitro mostró roja directa al futbolista del Elche. Cepeda reclamó, pero tuvo que marcharse dejando a Chile con diez.

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