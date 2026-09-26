Chile afrontó un complicado inicio ante Canadá, que se impuso con gol de Jonathan David. La situación empeoró para el equipo dirigido por Nicolás Córdova tras una expulsión.

A los 35 minutos, cuando la selección chilena buscaba reaccionar, Lucas Cepeda protagonizó un incidente con Richie Laryea cerca del mediocampo y terminó golpeándolo con el taco.

El impacto provocó sangre en el rostro del canadiense y el árbitro mostró roja directa al futbolista del Elche. Cepeda reclamó, pero tuvo que marcharse dejando a Chile con diez.

🚨🇨🇱 LUCAS CEPEDA SENT OFF! ⛔️



Red card after a dangerous kick to Laryea's face.



Chile is down to 10 men. pic.twitter.com/tYYX1xRF56 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 26, 2026