Chile afrontó un complicado inicio ante Canadá, que se impuso con gol de Jonathan David. La situación empeoró para el equipo dirigido por Nicolás Córdova tras una expulsión.
A los 35 minutos, cuando la selección chilena buscaba reaccionar, Lucas Cepeda protagonizó un incidente con Richie Laryea cerca del mediocampo y terminó golpeándolo con el taco.
El impacto provocó sangre en el rostro del canadiense y el árbitro mostró roja directa al futbolista del Elche. Cepeda reclamó, pero tuvo que marcharse dejando a Chile con diez.