Alianza Lima se reforzará con Esteban Pavez, quien llegará procedente de Colo Colo y a pedido del propio técnico Pablo Guede. El volante de 35 años dejará el ‘Cacique’ y ya generó distintas reacciones, como la de su compañero Arturo Vidal, quien es uno de los referentes en el conjunto chileno.

Mediante redes sociales, el ‘Rey Arturo’ compartió un sentido mensaje de despedida para su amigo, con quien también compartió vestuarios en la selección chilena. El volante de Colo Colo publicó varias fotos de los momentos vividos junto a Pavez.

“Qué difícil es despedirte, hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo. Eres una persona increíble”, expresó Vidal.

Luego, agregó: “Lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto”.

Por último, Vidal le deseó lo mejor a Pavez, quien está próximo a sumarse en Alianza Lima. “Pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas. Una vez más gracias por todo hermano“.