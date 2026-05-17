Esteban Pavez resaltó el esfuerzo colectivo de Alianza Lima tras la victoria por 1-0 frente a Cienciano en Cusco. El mediocampista chileno aseguró que el grupo afrontó el encuentro como una final y destacó la actitud mostrada por sus compañeros en una cancha complicada.

“Partido importante, sabíamos que era una final. Nos quedaban tres finales y hoy era la primera, así que contentos por el resultado”, comentó el volante íntimo luego del triunfo que dejó a Alianza muy cerca del título del Apertura.

Pavez también explicó que una de las claves del equipo durante toda la temporada ha sido el trabajo colectivo. El chileno valoró el sacrificio defensivo de todos los jugadores ante un rival que venía mostrando un gran nivel ofensivo en el campeonato. “Jugamos en equipo, eso se viene haciendo desde principio de año. Cienciano tiene un buen juego, son peligrosos”, señaló.

¡Picante cruce entre Hohberg y Pavez! 🔥😳



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Pensando en la siguiente jornada, el mediocampista dejó claro que el plantel ya tiene la mira puesta en el duelo frente a Los Chankas, partido que podría definir el Torneo Apertura. “Es una final, todos los partidos los jugamos así. Desde el lunes ya pensamos en Chankas para ganar ese partido y si Dios quiere salir campeón ahí”, manifestó.

Finalmente, Esteban Pavez tuvo palabras especiales para Marco Huamán, autor del gol del triunfo en Cusco. “Se lo merece, es un gran profesional, una gran persona y ha hecho un gran trabajo”, concluyó el volante blanquiazul sobre uno de los jugadores más destacados del partido.

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