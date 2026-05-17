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Esteban Pavez dejó mensaje a Los Chankas: “Es una final; si Dios quiere, salir campeón ahí”. (Foto: Alianza Lima)
Esteban Pavez dejó mensaje a Los Chankas: “Es una final; si Dios quiere, salir campeón ahí”. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Esteban Pavez resaltó el esfuerzo colectivo de Alianza Lima tras la victoria por 1-0 frente a Cienciano en Cusco. El mediocampista chileno aseguró que el grupo afrontó el encuentro como una final y destacó la actitud mostrada por sus compañeros en una cancha complicada.

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