Con el mercado de pases aún activo, Alianza Lima sigue evaluando opciones para fortalecer su plantilla de cara al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. En este contexto, Franco Navarro, director deportivo de los ‘íntimos’, se refirió específicamente a la posibilidad de incorporar a Gianfranco Chávez, quien deja Sporting Cristal.

Navarro fue claro al señalar que las puertas a un fichaje más no están cerradas. “Hasta que no se cierre el libro de pases nunca podemos decir que no se puede incorporar alguno. Está la posibilidad de algún refuerzo más, pero veremos qué nos ofrece el mercado y qué gestión podemos hacer para quedarnos tranquilos hasta fin de año”, indicó el directivo en diálogo con Rpp.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Ante la pregunta específica sobre la necesidad de reforzar la línea defensiva, Navarro confirmó el interés:

“Un defensor podríamos ir mirando”, añadió. Y fue consultado directamente por Chávez, quien viene sonando para mudarse a La Victoria. “Es una muy buena alternativa. Ha tenido una regularidad importante en Sporting Cristal”, destacó Navarro sobre el zaguero nacido en el Rímac.

“Es una posibilidad, hemos hablado con su representante y esperemos a ver a dónde podemos llegar, si lo podemos incorporar para fortalecer el equipo de Alianza”, afirmó, dejando entrever que las negociaciones están en curso.