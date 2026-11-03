En la previa del partido entre Sport Boys y Universitario, de este miércoles 4 de noviembre, Carlos Zambrano, defensor del equipo rosado, habló sobre las jugadas polémicas que han venido ocurriendo en los partidos de su próximo rival en el Torneo Clausura.

“Siendo realistas y sincero, casi nunca han perjudicado a la ‘U’. Todas las acciones dudosas han sido para ellos. Para mí es roja lo de Lapadula”, declaró Zambrano para Trivu TV.

Posteriormente, habló sobre la jugada de Lapadula en el Universitario vs Atlético Grau. “Sé que fue sin mala intención porque conozco a ‘Lapa’, pero lamentablemente es una roja. Para mí y para cualquiera. Casual o no, las cámaras y fotos hablan por sí solas”.

Finalemente, dio un ejemplo más sobre presuntos favorecimientos que obtiene la ‘U’. “Una vez más, parece como que favorecen a la ‘U’. Antes del Clásico, también vi la jugada de Valera y era para roja. Fue rarísimo, pero hay que convivir con esto. Escapa de nuestras manos”.