Por Redacción EC

En la previa del partido entre Sport Boys y Universitario, de este miércoles 4 de noviembre, Carlos Zambrano, defensor del equipo rosado, habló sobre las jugadas polémicas que han venido ocurriendo en los partidos de su próximo rival en el Torneo Clausura.

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