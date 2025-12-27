Inter Miami anunció la gira de amistosos que se llevarán a cabo en el marco de la Champions Tour 2026. En sus redes sociales y página web oficial, el club de Lionel Messi confirmó el duelo con Alianza Lima el 24 de enero.

El club de la MLS afrontará tres amistosos de pretemporada en tres países diferentes: Alianza Lima (Perú), Atlético Nacional (Colombia) y Barcelona SC (Ecuador).

“Inter Miami arrancará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda ocasión consecutiva, esta vez para un enfrentamiento contra Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva a las 5 p.m.”, publicó el club en sus canales oficiales.

Tras jugar con el conjunto ‘blanquiazul’, enfrentará a Atlético Nacional el 31 de enero, y finaliza su gira el 7 de febrero con Barcelona SC.

Esto sucedió en medio de la incertidumbre en la organización de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, que están programadas para el mismo día.

El MININTER instó a ambos clubes a reprogramar sus respectivos eventos, ya que que ambas presentaciones se realicen el mismo día no contaría con las garantías.