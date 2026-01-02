Alianza Lima participará en la Serie Río de La Plata 2026, el torneo de verano que se disputará entre el 9 y el 23 de enero en Uruguay. Por ello, el club ya tiene un cronograma para asumir este reto.

El conjunto comandado por Pablo Guede deberá prepararse lo mejor posible, ya que desean consagrarse en la Liga 1 y deberán afrontar la Fase 1 de la Copa Libertadores.

La pretemporada está programada para iniciar el sábado 3 de enero, en donde el entrenador tendrá a todos la plantilla reunida para trabajar en la adaptación y el estilo de juego.

Recordemos que en la Serie Río de La Plata, el conjunto ‘íntimo’ enfrentará a Independiente de Avellaneda, Atlético Unión y Colo Colo.

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata

Sábado 10 de enero

Independiente vs. Alianza Lima 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo

Miércoles 14 de enero

Unión vs. Alianza Lima 18:15 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:15 (COL/ECU/PER) | Parque Saroldi – Montevideo

Domingo 18 de enero