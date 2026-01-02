El conjunto comandado por Pablo Guede participará en el certamen de pretemporada que se desarrollará en Uruguay. (Foto: GEC)
El conjunto comandado por Pablo Guede participará en el certamen de pretemporada que se desarrollará en Uruguay. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

participará en la , el torneo de verano que se disputará entre el 9 y el 23 de enero en Uruguay. Por ello, el club ya tiene un cronograma para asumir este reto.

MIRAR | La base para un sueño: el mapa de las pretemporadas y cómo arrancan Alianza, la ‘U’ y Cristal un 2026 obligados al título

El conjunto comandado por Pablo Guede deberá prepararse lo mejor posible, ya que desean consagrarse en la Liga 1 y deberán afrontar la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

La pretemporada está programada para iniciar el sábado 3 de enero, en donde el entrenador tendrá a todos la plantilla reunida para trabajar en la adaptación y el estilo de juego.

Recordemos que en la Serie Río de La Plata, el conjunto ‘íntimo’ enfrentará a Independiente de Avellaneda, Atlético Unión y Colo Colo.


Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata

Sábado 10 de enero

  • Independiente vs. Alianza Lima 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo

Miércoles 14 de enero

  • Unión vs. Alianza Lima 18:15 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:15 (COL/ECU/PER) | Parque Saroldi – Montevideo

Domingo 18 de enero

  • Colo Colo vs. Alianza Lima 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC