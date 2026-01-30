Ambiente de alegría en tienda crema (Foto: U)
Redacción EC
Redacción EC

Universitario de Deportes publicó en sus redes sociales una imagen que resume el ambiente que se vive en Campo Mar durante la pretemporada.

Bajo el mensaje “FELICIDAD”, el club mostró a varios de sus futbolistas entrenando en el complejo de Lurín, reflejando un clima distendido y de camaradería en medio de las exigentes jornadas físicas.

La ‘U’ continúa trabajando intensamente en la puesta a punto física y futbolística, buscando llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.

El profesor Javier Rabanal ha priorizado trabajos de resistencia, potencia y cohesión grupal, aspectos clave en esta etapa de preparación.

Universitario seguirá con su planificación en Campo Mar en los próximos días, para su compromiso con ADT de Tarma este domingo.

