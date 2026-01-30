Universitario de Deportes publicó en sus redes sociales una imagen que resume el ambiente que se vive en Campo Mar durante la pretemporada.

Bajo el mensaje “FELICIDAD”, el club mostró a varios de sus futbolistas entrenando en el complejo de Lurín, reflejando un clima distendido y de camaradería en medio de las exigentes jornadas físicas.

La ‘U’ continúa trabajando intensamente en la puesta a punto física y futbolística, buscando llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.

El profesor Javier Rabanal ha priorizado trabajos de resistencia, potencia y cohesión grupal, aspectos clave en esta etapa de preparación.

Universitario seguirá con su planificación en Campo Mar en los próximos días, para su compromiso con ADT de Tarma este domingo.