Universitario de Deportes publicó en sus redes sociales una imagen que resume el ambiente que se vive en Campo Mar durante la pretemporada.
Bajo el mensaje “FELICIDAD”, el club mostró a varios de sus futbolistas entrenando en el complejo de Lurín, reflejando un clima distendido y de camaradería en medio de las exigentes jornadas físicas.
La ‘U’ continúa trabajando intensamente en la puesta a punto física y futbolística, buscando llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.
El profesor Javier Rabanal ha priorizado trabajos de resistencia, potencia y cohesión grupal, aspectos clave en esta etapa de preparación.
Universitario seguirá con su planificación en Campo Mar en los próximos días, para su compromiso con ADT de Tarma este domingo.
TE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía de la Nación tomará declaración de José Jerí sobre los empresarios chinos
- ¿Qué pasará con los jugadores separados de Alianza y cuál es la verdad sobre el caso Aquino?
- “El escándalo más grande de China en 50 años”: todo lo que se sabe de la purga militar ordenada por Xi Jinping
- Caso Betssy Chávez: ¿qué implica que Brasil se haga cargo de la representación diplomática de México en el Perú?
Contenido sugerido
Contenido GEC