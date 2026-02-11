¡Apareció ‘El Rayo’! Luis Advíncula marcó el 1-0 de Alianza Lima sobre 2 de Mayo | VIDEO

¡Empató la serie! Luis Advíncula hizo explotar a todo el estadio Alejandro Villanueva tras anotar el 1-0 de Alianza Lima sobre 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El lateral peruano apareció al borde del área para pescar un rebote que le quedó preciso para su pierna derecha.

El ‘Rayo’ no lo pensó dos veces y sacó el ‘sablazo’ que chocó en el palo derecho de la portería para luego meterse en las redes.