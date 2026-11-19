El Alianza Lima de Pablo Guede, el mismo que supo ganar el Torneo Apertura con total dominio, ha construido su 2026 a partir de los resultados. Y ha encontrado en su defensa una de las principales razones para mantenerse por encima de sus rivales. Los ínitmos figuran entre los tres clubes que menos goles reciben en Sudamérica y ocupa el séptimo lugar en diferencia de goles por cada 90 minutos, según dos estudios del CIES Football Observatory. Cifras que respaldan el protagonismo blanquiazul en la temporada y alimentan la ilusión de recuperar el título nacional.

El primer dato mide la diferencia entre los goles anotados y recibidos durante 90 minutos de juego. Alianza registra un promedio de +0.93, que lo ubica en el séptimo lugar de Sudamérica. Por delante aparecen Independiente del Valle de Ecuador (+1,26), los poderosos brasileños Flamengo (+1,24) y Palmeiras (+1,15), Atlético Nacional de Colombia (+1,13), Metropolitanos de Venezuela (+1,00) y Colo Colo de Chile (+0,96). El registro blanquiazul confirma que su rendimiento no se sostiene únicamente en una buena retaguardia: también ha conseguido producir una diferencia favorable en el marcador frente a sus rivales.

Fuente: CIES Football Observatory

El segundo escalafón resulta todavía más revelador. Alianza comparte el tercer puesto entre las defensas más sólidas del continente, con apenas 0,69 goles recibidos por cada 90 minutos. Solo Palmeiras (0,60) y Deportivo Cali (0,68) presentan mejores registros. Detrás aparecen clubes como Universidad de Chile, Boca Juniors y Peñarol. Es decir, el equipo peruano ha conseguido defenderse con una eficacia que lo coloca a la altura de instituciones de mayor presupuesto y tradición internacional.

Fuente: CIES Football Observatory

El sello de Pablo Guede

Para entender estas cifras hay que mirar la Liga 1. En el Apertura, Alianza fue el equipo con más triunfos (13) y menos derrotas (una). También terminó como la mejor defensa, con apenas siete goles recibidos, y registró la mayor diferencia de gol del campeonato: +22. En el acumulado, tabla que reúne los resultados de ambos torneos, nadie podrá quitarle el primer lugar. Suma 69 puntos, 54 goles a favor y 24 en contra. Ningún equipo recibió menos tantos durante la temporada.

El principal argumento de esa regularidad está en una defensa que tiene a Renzo Garcés como baluarte y capitán. A su lado, Mateo Antoni ha encontrado continuidad, mientras que Luis Advíncula y Marco Huamán se reparten las bandas. Los cuatro cuentan, además, con el respaldo de Esteban Pavez, cuyo posicionamiento y trabajo como mediocampista de contención permiten proteger los espacios y equilibrar al equipo cuando pierde la pelota.

Renzo Garcés es el capitán y baluarte de la saga aliancista. (Foto: Luis Padilla)

Pero el funcionamiento de Guede no responde a un dibujo inamovible. El entrenador modifica sus estructuras según el rival y las circunstancias del partido. Ha utilizado líneas de tres o cinco defensores, como en el 5-2-3, además de variantes con doble pivote. Su idea no depende tanto de los números de una formación como de los movimientos colectivos que exige para recuperar el balón.

Guede se ha definido como un ‘loco de la presión’. Y esa frase ayuda a entender su propuesta: presionar no significa solamente recuperar la pelota cerca del arco contrario, sino iniciar desde allí un ataque rápido, aprovechando la velocidad de sus jugadores en las transiciones.

La paradoja es que Alianza ha perdido cierta regularidad en el Clausura, pese a haber sido el equipo más consistente del año. Sin embargo, sus estadísticas acumuladas cuentan otra historia. La solidez defensiva, el equilibrio y la capacidad para imponer condiciones explican por qué los íntimos siguen mirando al resto desde arriba. Los números del CIES no entregan títulos, pero sí ofrecen una radiografía de un equipo que encontró en defender bien una de sus principales armas para competir.

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