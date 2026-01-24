Alianza Lima vivió una de las presentaciones más atípicas de su historia en la Noche Blanquiazul 2026. Este sábado, en el estadio Alejandro Villanueva, el plantel salió al campo de juego de manera grupal y no individual, rompiendo con la tradición que marcaba cada inicio de temporada ante su hinchada.

La decisión fue una sorpresa para los asistentes, pues en ediciones pasadas los futbolistas eran llamados uno por uno, recibiendo el aplauso y el reconocimiento personal de la afición íntima. En esta ocasión, todos los jugadores ingresaron juntos, saludaron a la tribuna y rápidamente regresaron a los vestuarios tras la foto oficial.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El cambio de formato se enmarca en un contexto tenso para la institución blanquiazul. En los últimos días, el club ha estado en el centro de la polémica tras una denuncia por presunto abuso sexual que involucra a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados del primer equipo mientras se investiga el caso.

Las ausencias de esos tres referentes se hicieron notar en la presentación y, sumadas a los recientes incidentes donde un sector de la barra irrumpió en instalaciones del club para confrontar a jugadores como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, explican en parte la decisión de evitar apariciones individuales.

El ambiente en Matute este sábado estuvo lejos de la fiesta completa que genera la llegada del Inter Miami de Lionel Messi, rival en este amistoso internacional que cierra la presentación de Alianza Lima para la temporada 2026. Aun así, los hinchas presentes tributaron aplausos al plantel cuando fue llamado al campo.

Esta Noche Blanquiazul quedará marcada no solo por la visita de Messi y compañía, sino también por cómo los hechos extradeportivos han modificado la estética y el desarrollo de lo que tradicionalmente era una celebración en torno al equipo y sus jugadores.