La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió la lista de ternas de jueces que serán las encargadas de impartir justicia en la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

La fecha inicia este viernes 7 de noviembre con el encuentro entre Cusco FC y Sport Boys, con arbitraje de Julio Quiróz.

Ese mismo día juegan Sporting Cristal y Cienciano, y Edwin Ordóñez será el encargado de pitar el duelo.

Jordi Espinoza impartirá orden en el duelo del campeón Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

En esta fecha descansarán Alianza Lima y Melgar.

