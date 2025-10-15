Pese a que el peruano Marco Rivas tiene apenas 17 años, la edad en la que puede jugar en el Torneo Proyección AFA de Argentina, su buen desempeño en Tigre ha apurado el paso y se ha ganado su primer llamado al primer equipo esta semana.

Esto debido a la iniciativa del entrenador Diego Dabove, quien ha visto con buenos ojos la capacidad del goleador de la sexta división. Esta información llegó a través del periodista Guillermo Cardozo a través de sus redes sociales y varios simpatizantes del cuadro argentino exigieron en los comentarios que se pueda hacer un contrato con el joven peruano.

Cabe recordar que Rivas es hijo de padre paraguayo y madre peruana, y es formado en River Plate y Tigre como extremo derecho y centrodelantero. Además, ya ha sido convocado por la selección peruana sub-18 al mando de Carlos Silvestri.

Se estima que el futbolista pueda seguir siendo tomado en cuenta en su categoría de la selección peruana y después pueda ser llamado a la mayor en caso continúe con el buen presente que maneja. De momento, la expectativa está puesta en su eventual debut con Tigre en la primera división de Argentina.

