Lo merecía. La selección peruana rompió la paridad tras un gol de César Inga a los 40′ en el Perú vs. Chile, en partido amistoso que se disputa en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

La jugada ocurrió en una acción de ataque para la Bicolor. Jesús Castillo tenía la pelota en el mediocampo y lanzó un pase largo para Inga, quien estaba en zona de ataque por su banda.

Sin pensarlo mucho, el lateral peruano encaró a Fabián Hormazábal, enganchó y eludió su marca para luego definir con un zurdazo que batió al arquero Lawrence Vigouroux.

Fue un mate cruzado, pero fuerte. Imposible para el guardameta rival. Con ese tanto, Perú puso el 1-0 en el partido amistoso y sorprende a Chile en su propia casa.

🚨🌎 | GOAL: WHAT A FANTASTIC GOAL FROM CÉSAR INGA! WOW!



🇨🇱 Chile 0-1 Perú 🇵🇪



pic.twitter.com/D0MrsXpDdR — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 10, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.