Cuando parecía que el empate 1-1 estaba oleado y sacramentado, una jugada fortuita tuvo como protagonista a Matías Lazo. En el último minuto de los descuentos, el defensor de la selección peruana marcó un autogol que le dio el triunfo a Chile sobre Perú por 2-1, en partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida. Maximiliano Gutiérrez tenía el balón y envió un disparo cuya trayectoria iba a las manos del arquero Diego Enríquez; sin embargo, en su intento por rechazar la pelota, terminó metiéndola a su propio arco. Mala suerte para el defensor.

🚨 GOL chileno para voltear el partido 1-2 ante Perú 🇵🇪 | Matías Lazo y un autogol que nos da la derrota.



El más bajo del encuentro, el jugador de Melgar de Arequipa. pic.twitter.com/15iqQD2VnR — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 11, 2025

