Redacción EC
Redacción EC

Cuando parecía que el empate 1-1 estaba oleado y sacramentado, una jugada fortuita tuvo como protagonista a . En el último minuto de los descuentos, el defensor de la marcó un autogol que le dio el triunfo a Chile sobre Perú por 2-1, en partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida. Maximiliano Gutiérrez tenía el balón y envió un disparo cuya trayectoria iba a las manos del arquero Diego Enríquez; sin embargo, en su intento por rechazar la pelota, terminó metiéndola a su propio arco. Mala suerte para el defensor.

