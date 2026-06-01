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¿Sporting Cristal lo espera? Hernán Barcos confirma su salida de FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)
¿Sporting Cristal lo espera? Hernán Barcos confirma su salida de FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)
Por Redacción EC

Hernán Barcos le puso punto final a su etapa en FC Cajamarca. Luego del empate ante Alianza Lima, el delantero argentino confirmó que no seguirá en el club para el Torneo Clausura y reveló que ya conversó con la dirigencia sobre su salida.

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