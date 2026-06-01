Hernán Barcos le puso punto final a su etapa en FC Cajamarca. Luego del empate ante Alianza Lima, el delantero argentino confirmó que no seguirá en el club para el Torneo Clausura y reveló que ya conversó con la dirigencia sobre su salida.

“Mañana vamos a resolver la situación. Este fue mi último partido en FC Cajamarca. Ya lo hablé con la dirigencia”, expresó el atacante, quien llegó esta temporada como uno de los fichajes más importantes del equipo amarillo y azul.

El exgoleador de Alianza Lima aseguró que, pese a los cambios que se dieron durante el camino, siempre mantuvo el profesionalismo dentro y fuera del campo. “Creo que cumplí, hice mi trabajo. Vine por una razón, después cambiaron bastantes situaciones, pero siempre traté de dar lo mejor para apoyar al club”, comentó.

Barcos también señaló que, aunque no se alcanzaron todos los objetivos planteados al inicio del año, siente tranquilidad por el compromiso mostrado por el plantel. “Por ahí los objetivos no se cumplieron, pero sí estuvimos todos comprometidos con el equipo. Me voy tranquilo y agradecido con el club por la oportunidad”, añadió.

Ahora, el futuro del delantero de 41 años apunta a Sporting Cristal. El nombre del ‘Pirata’ empezó a sonar con fuerza en La Florida para reforzar el ataque. Los próximos días serán claves para conocer su futuro.

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