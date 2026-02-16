“Vamos con ilusión”: Sporting Cristal viajó a Asunción para visitar a 2 de Mayo por Copa Libertadores | VIDEO

Con humildad e ilusión, el plantel de Sporting Cristal partió con rumbo a Asunción, en Paraguay, para visitar este martes 17 de febrero a 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Río Parapití desde las 7:30 p.m.

Liderados por el técnico Paulo Autuori, el cuadro celeste llegó al aeropuerto Jorge Chávez pensando en un solo objetivo: lograr un buen resultado fuera de casa que le permita llegar al partido de vuelta con opciones de clasificación.

En ese sentido, Miguel Araujo, defensor y uno de los referentes del equipo, tomó la palabra para destacar el trabajo que Sporting Cristal ha venido haciendo para afrontar el duelo internacional.

"Vamos con toda la humildad e liusión de hacer un buen partido. Sabemos que venimos creciendo, porque nos vamos encontrando, vamos manteniendo el arco en cero. Así que creo que nos encontramos muy bien", expresó el zaguero.

“Confiar en el trabajo que hemos hecho, vamos con la humildad e ilusión de hacer un buen partido”



Miguel Araujo, jugador de Sporting Cristal



Asimismo, evitó pronunciarse sobre la llave que 2 de Mayo protagonizó contra Alianza Lima en la Fase 1. “No sé de ellos. Nosotros somos Sporting Cristal. Confiamos en el trabajo que hemos estado haciendo esta semana. Nos hemos esforzado muy bien, así que vamos tranquilos”, apuntó.

Sporting Cristal debuta en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, que eliminó en la ronda anterior a Alianza Lima. El cuadro paraguayo venció 1-0 en la ida a los íntimos y luego empató 1-1 en Matute.

