Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sporting Cristal visita a 2 de Mayo este martes 17 por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. (Foto: Club Sporting Cristal)
Sporting Cristal visita a 2 de Mayo este martes 17 por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. (Foto: Club Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Con humildad e ilusión, el plantel de Sporting Cristal partió con rumbo a Asunción, en Paraguay, para visitar este martes 17 de febrero a 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Río Parapití desde las 7:30 p.m.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

“Vamos con ilusión”: Sporting Cristal viajó a Asunción para visitar a 2 de Mayo por Copa Libertadores | VIDEO
Fútbol peruano

“Vamos con ilusión”: Sporting Cristal viajó a Asunción para visitar a 2 de Mayo por Copa Libertadores | VIDEO

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?
ECData

Fútbol peruano 2026: ¿experiencia extranjera o talento local dominará la Liga 1?

Jorge Luna, rey de la comedia y del business: Cómo planea conquistar la Liga 1 y por qué su club viral Domingo Dianderas reapareció sin likes
Fútbol peruano

Jorge Luna, rey de la comedia y del business: Cómo planea conquistar la Liga 1 y por qué su club viral Domingo Dianderas reapareció sin likes

“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club
Fútbol peruano

“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club