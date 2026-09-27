Con un solitario gol de Gabriel Santana, Sporting Cristal venció por la mínima diferencia a ADT como visitante en el partido de ida de la Copa de la Liga. Con este resultado, el equipo dirigido por Roberto Mosquera llega con una leve ventaja al encuentro de vuelta del nuevo certamen que organiza la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y en el que han participado los equipos de la Liga 1 y Liga 2.

Para el duelo en Tarma, Mosquera decidió dejar en Lima a dos jugadores que se han convertido en piezas fundamentales en su esquema táctico. Hablamos del argentino Michael Hoyos y del uruguayo Agustín Álvarez Wallace. Además, dos de los referentes de la plantilla, Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, no forman parte del equipo en estos días porque realizan una gira de amistosos con la selección peruana.

Diego Enríquez, Rafael Lutiger y Maxloren Castro fueron los tres jugadores que suelen aparecer en el once titular de Roberto Mosquera de la Liga 1. (FOTO: Sporting Cristal).

No obstante, de los once habituales que está utilizando en las últimas presentaciones el entrenador rimense, solo tres estuvieron en el Estadio Unión Tarma, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de Diego Enríquez, Rafael Lutiger y Maxloren Castro. Luego, el equipo bajopontino fue completado por jugadores que habitualmente son piezas de recambio, como Juan Cruz González, Luis Abram, Leonardo Díaz, Martín Távara, Catriel Cabellos, Gabriel Santana, Juan Manuel Cuesta e Irven Ávila.

Un aspecto que no puede pasar desapercibido en el juego de los bajopontinos es que volvieron a utilizar el esquema táctico de 3-5-2 al momento de atacar y el 5-3-2 cuando les tocaba defender. Mosquera no dudó en repetir ambos dibujos, pese a que los nombres de los jugadores fueron otros, confirmando que el mensaje del director técnico está siendo entendido por la plantilla celeste, que aún sueña también con el Clausura de la Liga 1.

Eso sí, también le tocó sufrir el domingo a Sporting Cristal. El primer tiempo fue controlado por completo por el cuadro celeste, que en esta ocasión jugó con su tercera vestimenta de la temporada. El brasileño Gabriel Santana anotó el único gol del partido con una sutil definición a los 14 minutos de juego, después de un error en salida de los tarmeños.

Santana celebró el tanto en primera instancia junto a Catriel Cabellos, Juan Manuel Cuesta e Irven Ávila. Luego, todo el equipo lo acompañó en el festejo. (FOTO: Sporting Cristal).

En el complemento, ADT buscó por todos los medios el empate, pero Diego Enríquez tuvo una tarde excepcional. El arquero formado en La Florida, en el Rímac, sostuvo el triunfo celeste. Pese a que los locales tenían el balón en su poder, Cristal tuvo hasta tres ocasiones para aumentar el marcador de contragolpe, pero no estuvo fino en la definición.

Ahora, el equipo se preparará para lograr el pase a la final este jueves a las 3:00 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Como ha venido indicando Mosquera en diversas ocasiones, uno de los objetivos que tanto él como la plantilla se han planteado es conquistar la Copa de la Liga, y el equipo está encaminado a lograrlo. Más allá de este certamen, el equipo también está comprometido con dar pelea hasta el final por obtener el Clausura, donde hoy se ubica tercero, a tres puntos del líder del certamen.

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