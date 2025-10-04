Redacción EC
La va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.

En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 27 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025 EN VIVO: conoce cómo va el Torneo Clausura y el Acumulado HOY.
Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Universitario11830188+1027
2Cusco FC11741185+1322
3Sporting Cristal10512138+519
4Alianza Lima115331712+518
5Deportivo Garcilaso114611412+218
6ADT115241213−117
7Cienciano104331613+315
8Sport Huancayo124352220+215
9Los Chankas105241222-915
10Melgar113531613+314
11Atlético Grau114241615+114
12Comerciantes Unidos103341115−412
13Juan Pablo II1024364+211
14Alianza Atlético10243810−210
15Ayacucho FC113161118−710

En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Incluso, cayó 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.

En el tercer lugar se encuentra Sporting Cristal, que por su irregularidad, se encuentra a 8 puntos del puntero. En jornada 13 tendrá que visitar al siempre complicadp ADT, que llega con una buena racha, donde incluso le ganó a Cusco FC.

Alianza Lima es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 19 puntos, los íntimos han quedado realmente lejos del compadre y esperan un milagro para poder ganar el torneo. Este domingo 5 de octubre visita a Alianza Univseridad en Huánuco y espera conseguir los 3 puntos para no alejarse de los primeros lugares en el Acumulado.

Partidos Liga 1, fecha 13 del Torneo Clausura

Viernes 3 de octubre

  • Final | Comerciantes Unidos 2-1 UTC - Estadio Juan Maldonado Gamarra

Sábado 4 de octubre

  • Final | Los Chankas 2-1 Cusco FC - Estadio Los Chankas
  • 3:13 p.m. ADT vs. Sporting Cristal - Estadio Unión Tarma
  • 7:00 p.m. Sport Boys vs. Sport Huancayo - Estadio Miguel Grau

Domingo 5 de octubre

  • 12:00 pm. Alianza Universidad vs. Alianza Lima - Estadio Heraclio Tapia
  • 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar - Estadio Municipal “Campeones del 36”
  • 5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega
  • 6:00 p.m. Universitario vs Juan Pablo II - Estadio Monumental

Tabla acumulada, Liga 1

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Universitario2919645620+3666
2Alianza Lima2916674729+1854
3Cusco FC2917663922+1757
4Sporting Cristal2918654930+1960
5FBC Melgar3013984228+1448
6Deportivo Garcilaso29111264433+1145
7Sport Huancayo30116133638−239
8Alianza Atlético28135103523+1244
9ADT3098133345−1235
10Cienciano2896133234−233
11Los Chankas2896133447−1333
12Atlético Grau2987143134−331
13Juan Pablo II2877142941−1228
14Sport Boys2977153446−1228
15Comerciantes Unidos2978143249−1729
16Ayacucho FC2975172346−2326
17UTC2967162650−2425
18Alianza UDH2856172652−2621
19Binacional (excluido)184682033−1318

