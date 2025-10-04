La Liga 1 va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.
En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 27 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Universitario
|11
|8
|3
|0
|18
|8
|+10
|27
|2
|Cusco FC
|11
|7
|4
|1
|18
|5
|+13
|22
|3
|Sporting Cristal
|10
|5
|1
|2
|13
|8
|+5
|19
|4
|Alianza Lima
|11
|5
|3
|3
|17
|12
|+5
|18
|5
|Deportivo Garcilaso
|11
|4
|6
|1
|14
|12
|+2
|18
|6
|ADT
|11
|5
|2
|4
|12
|13
|−1
|17
|7
|Cienciano
|10
|4
|3
|3
|16
|13
|+3
|15
|8
|Sport Huancayo
|12
|4
|3
|5
|22
|20
|+2
|15
|9
|Los Chankas
|10
|5
|2
|4
|12
|22
|-9
|15
|10
|Melgar
|11
|3
|5
|3
|16
|13
|+3
|14
|11
|Atlético Grau
|11
|4
|2
|4
|16
|15
|+1
|14
|12
|Comerciantes Unidos
|10
|3
|3
|4
|11
|15
|−4
|12
|13
|Juan Pablo II
|10
|2
|4
|3
|6
|4
|+2
|11
|14
|Alianza Atlético
|10
|2
|4
|3
|8
|10
|−2
|10
|15
|Ayacucho FC
|11
|3
|1
|6
|11
|18
|−7
|10
En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Incluso, cayó 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.
En el tercer lugar se encuentra Sporting Cristal, que por su irregularidad, se encuentra a 8 puntos del puntero. En jornada 13 tendrá que visitar al siempre complicadp ADT, que llega con una buena racha, donde incluso le ganó a Cusco FC.
Alianza Lima es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 19 puntos, los íntimos han quedado realmente lejos del compadre y esperan un milagro para poder ganar el torneo. Este domingo 5 de octubre visita a Alianza Univseridad en Huánuco y espera conseguir los 3 puntos para no alejarse de los primeros lugares en el Acumulado.
Partidos Liga 1, fecha 13 del Torneo Clausura
Viernes 3 de octubre
- Final | Comerciantes Unidos 2-1 UTC - Estadio Juan Maldonado Gamarra
Sábado 4 de octubre
- Final | Los Chankas 2-1 Cusco FC - Estadio Los Chankas
- 3:13 p.m. ADT vs. Sporting Cristal - Estadio Unión Tarma
- 7:00 p.m. Sport Boys vs. Sport Huancayo - Estadio Miguel Grau
Domingo 5 de octubre
- 12:00 pm. Alianza Universidad vs. Alianza Lima - Estadio Heraclio Tapia
- 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar - Estadio Municipal “Campeones del 36”
- 5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega
- 6:00 p.m. Universitario vs Juan Pablo II - Estadio Monumental
Tabla acumulada, Liga 1
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Universitario
|29
|19
|6
|4
|56
|20
|+36
|66
|2
|Alianza Lima
|29
|16
|6
|7
|47
|29
|+18
|54
|3
|Cusco FC
|29
|17
|6
|6
|39
|22
|+17
|57
|4
|Sporting Cristal
|29
|18
|6
|5
|49
|30
|+19
|60
|5
|FBC Melgar
|30
|13
|9
|8
|42
|28
|+14
|48
|6
|Deportivo Garcilaso
|29
|11
|12
|6
|44
|33
|+11
|45
|7
|Sport Huancayo
|30
|11
|6
|13
|36
|38
|−2
|39
|8
|Alianza Atlético
|28
|13
|5
|10
|35
|23
|+12
|44
|9
|ADT
|30
|9
|8
|13
|33
|45
|−12
|35
|10
|Cienciano
|28
|9
|6
|13
|32
|34
|−2
|33
|11
|Los Chankas
|28
|9
|6
|13
|34
|47
|−13
|33
|12
|Atlético Grau
|29
|8
|7
|14
|31
|34
|−3
|31
|13
|Juan Pablo II
|28
|7
|7
|14
|29
|41
|−12
|28
|14
|Sport Boys
|29
|7
|7
|15
|34
|46
|−12
|28
|15
|Comerciantes Unidos
|29
|7
|8
|14
|32
|49
|−17
|29
|16
|Ayacucho FC
|29
|7
|5
|17
|23
|46
|−23
|26
|17
|UTC
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|−24
|25
|18
|Alianza UDH
|28
|5
|6
|17
|26
|52
|−26
|21
|19
|Binacional (excluido)
|18
|4
|6
|8
|20
|33
|−13
|18