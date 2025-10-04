La Liga 1 va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.

En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 27 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Universitario 11 8 3 0 18 8 +10 27 2 Cusco FC 11 7 4 1 18 5 +13 22 3 Sporting Cristal 10 5 1 2 13 8 +5 19 4 Alianza Lima 11 5 3 3 17 12 +5 18 5 Deportivo Garcilaso 11 4 6 1 14 12 +2 18 6 ADT 11 5 2 4 12 13 −1 17 7 Cienciano 10 4 3 3 16 13 +3 15 8 Sport Huancayo 12 4 3 5 22 20 +2 15 9 Los Chankas 10 5 2 4 12 22 -9 15 10 Melgar 11 3 5 3 16 13 +3 14 11 Atlético Grau 11 4 2 4 16 15 +1 14 12 Comerciantes Unidos 10 3 3 4 11 15 −4 12 13 Juan Pablo II 10 2 4 3 6 4 +2 11 14 Alianza Atlético 10 2 4 3 8 10 −2 10 15 Ayacucho FC 11 3 1 6 11 18 −7 10

En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Incluso, cayó 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.

En el tercer lugar se encuentra Sporting Cristal, que por su irregularidad, se encuentra a 8 puntos del puntero. En jornada 13 tendrá que visitar al siempre complicadp ADT, que llega con una buena racha, donde incluso le ganó a Cusco FC.

Alianza Lima es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 19 puntos, los íntimos han quedado realmente lejos del compadre y esperan un milagro para poder ganar el torneo. Este domingo 5 de octubre visita a Alianza Univseridad en Huánuco y espera conseguir los 3 puntos para no alejarse de los primeros lugares en el Acumulado.

Partidos Liga 1, fecha 13 del Torneo Clausura

Viernes 3 de octubre

Final | Comerciantes Unidos 2-1 UTC - Estadio Juan Maldonado Gamarra

Sábado 4 de octubre

Final | Los Chankas 2-1 Cusco FC - Estadio Los Chankas

3:13 p.m. ADT vs. Sporting Cristal - Estadio Unión Tarma

7:00 p.m. Sport Boys vs. Sport Huancayo - Estadio Miguel Grau

Domingo 5 de octubre

12:00 pm. Alianza Universidad vs. Alianza Lima - Estadio Heraclio Tapia

3:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar - Estadio Municipal “Campeones del 36”

5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético - Estadio Garcilaso de la Vega

6:00 p.m. Universitario vs Juan Pablo II - Estadio Monumental

