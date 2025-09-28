¡Emoción hasta las lágrimas! Neri Mamani hizo historia al ganar la primera medalla de oro para el Perú en el Mundial de Para Atletismo, en la la prueba de 1500 metros T11, categoría para los atletas invidentes.

Junto a su guía Aldo Cusi lograron un tiempo de 4:59.93 y ganó con una ventaja de casi dos segundos sobre la keniata Nancy Chelangat Koech (Geoffrey Kiplangat de guía). Cerró el podio la polaca Joanna Mazurd-Dziedzic (guía Marcin Kesy)

“Su trabajo es muy duro y no se ha rendido. En mi país es un ejemplo de perseverancia, es un orgullo para Perú y Cusco, donde vivimos. Es un honor representar al Perú”, mencionó visiblemente emocionado Cusi.

Neri Mamani es una de las cinco para atletas que compite en el Mundial de Para Atletismo 2025 de Nueva Delhi. Rosbil Guillén ya lo hizo en los 5000 m. T11, aunque no pudo culminar la prueba. Mientras Kenny Pacheco fue octavo en lanzamiento de bala, y aún le resta competir en lanzamiento de disco.

Este domingo compite Melissa Baldera en los 400m T11 y el domingo hará lo propio Jesús Castillo en los 100m T64. Ellos también competirán en los 200 metros de sus categorías.

