Los autos, aun los más veloces, no se manejan solos. Inclusive cometiendo un error de amateur en Imola, Lewis Hamilton supo reagrupar fuerzas para conseguir un segundo lugar inimaginable. Lejos de perder la cabeza ante el incidente respondió, en la emergencia, como el mejor cirujano: tomó con rapidez, pero sin apresuramiento, las decisiones adecuadas. El corolario fue casi perfecto: el Mercedes recuperó su ritmo trepidante, el piloto se convirtió en un infierno y el podio fue el justo premio al final de la carrera. Poblado de cicatrices interiores Hamilton quiere demostrar algo. En un deporte históricamente blanco, él, negro hasta en el uniforme, quiere ser el mejor de todos. El mejor de la historia, si es posible.

Ya en Inglaterra, el año pasado, en un thriller delirante conquistó virtualmente con una rueda menos el Gran Premio de Silverstone, en Inglaterra. No son muchos los pilotos con el arrojo para plantarle cara a la adversidad con tanto aplomo. Para conducir el último tramo de la competencia en esas condiciones y conservar la ventaja es necesario una habilidad descomunal. El monoplaza que conduce es fantástico, es cierto, pero no reconocer su pericia al volante responde a un grave caso de astigmatismo, en el mejor de los casos. Hamilton no tiene ángel. Genera anticuerpos con la misma velocidad con que vuela sobre las pistas.

No son pocos los que han tratado de menoscabar sus logros. La personalidad egocéntrica de Lewis y algún episodio beligerante, en el pasado, azuzan la animosidad. Incluso hay quienes han deslizado la muy improbable teoría de que en el Gran Premio de Sakhir en el que Russell lo reemplazó la temporada anterior, el yerro cometido en el cambio de llantas estuvo lejos de ser un desafortunado desliz. Una eventual victoria o un podio de Russel que estaba, hasta entonces, en puestos de vanguardia hubiese evidenciado las diferencias abismales que existían entre las escuderías en el 2020. Eso no era conveniente para Mercedes, sugieren los haters de Hamilton.

Al margen de teorías conspiranoicas es difícil ubicar al hombre de Stevenage en el ranking histórico de pilotos. Cambiaron las épocas y por consiguiente el deporte. No se puede establecer equivalencias serias entre Federer y Borg por ejemplo, si las raquetas y los encordados con los que compitieron el uno y el otro eran diferentes. La pelota que golpea Messi es distinta a la que pateaba Pelé. Con los autos de carrera los cambios han sido gigantescos. Medir a Lewis contra Fangio parece descabellado. El argentino fue campeón con cuatro escuderías diferentes. Lewis logró su primera corona el 2008 con McLaren, pero las 6 siguientes fueron a bordo del todopoderoso Mercedes.

Igual sus estadísticas no admiten dudas. Desde el 2014 ha ganado más de la mitad de sus carreras. Ha subido al podio en el 80 por ciento de sus competencias y se ha convertido en el piloto con más triunfos en la historia de la Formula Uno. Eso sí y este aspecto es relevante: más allá de la pasión que se percibe en Hamilton cuando compite, su nivel de riesgo es mucho menor que los de sus antecesores. En los ochentas la posibilidad de perder la vida en el auto era muy alta. Y en la de Fangio ganar y sobrevivir era un milagro. La famosa frase de Hamilton “si no tienes las agallas de frenar tarde es tu problema” unas décadas atrás hubiese sido ofensiva en el circuito.

A esta altura, Lewis ahora de 36 años, ya se siente tan bueno como su ídolo Senna y lo dice. Sus números avalan la comparación. Quiere ser el mejor de la historia. Esa es la verdadera meta.

